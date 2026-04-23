Dornfeld László: A Tisza-kormány nehéz politikai helyzetbe kerülhet a gyermekvédelmi szabályozás ügyében

Mint ismert, a magyarországi választások után rövid idővel az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében a Brüsszel által indított eljárásban. A luxembourgi testület szerint a szabályozás több ponton sérti az uniós jogot, különösen az alapjogokra és a belső piac működésére vonatkozó rendelkezéseket – olvasható a Magyar Nemzeten.

Dornfeld László szerint az uniós intézmények továbbra is nyomást kívánnak gyakorolni Magyarországra Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Dornfeld László emlékeztetett rá, az Európai Bizottság már 2021-ben, a gyermekvédelmi törvény elfogadásának évében kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Az ügyet 2022-ben az Európai Unió Bírósága elé vitték, ahol az Európai Bizottság oldalán több mint tizenöt tagállam is beavatkozott az eljárásba.

Ez önmagában is mutatta, hogy nem pusztán jogi, hanem politikai kérdésről van szó”

– fogalmazott az elemző. Hozzátéve, a tavaly júniusi főtanácsnoki indítvány már előrevetítette a mostani döntést, hiszen az Magyarország elmarasztalását és az uniós értékek megsértésének kimondását javasolta.

A gyakorlatban az Európai Unió Bírósága ritkán tér el a főtanácsnoki indítványtól, ezért gyakorlatilag borítékolható volt a mostani ítélet”

– mondta Dornfeld László. Szerinte az ítélet egyben figyelmeztetés Magyar Péter kormánya számára is.

Ez egyértelmű üzenet a Tisza-kormánynak: Brüsszel lépéseket vár ebben az ügyben, ellenkező esetben akár a migrációs ügyekben látott pénzügyi szankciókhoz hasonló következmények is jöhetnek”

– hangsúlyozta.

A vezető elemző szerint az ítélet meghozatalának időpontja sem tekinthető véletlennek.

A főtanácsnoki indítvány és a végső ítélet között tíz hónap telt el, ami egyáltalán nem számít megszokottnak. Még bonyolult ügyekben is általában hat-hét hónapon belül megszületik a döntés”

– mutatott rá. Dornfeld László úgy véli, Brüsszel tudatosan halasztotta a döntést.

Az uniós intézmények tanultak a 2022-es választási kampány tapasztalataiból, és nem akartak újabb kampánytémát szolgáltatni a Fidesz–KDNP számára. Ezért kivártak az ítélet hivatalos meghozatalával”

– fogalmazott.

Az elemző szerint nem ez az első eset, amikor politikai szempontok befolyásolhatják az uniós döntések időzítését. Példaként említette az orosz energiahordozókról való leválás ügyét, amelyet eredetileg április közepén tárgyalt volna az Európai Parlament.

Bár a vita az iráni helyzet miatt végül lekerült a napirendről, aligha kétséges, hogy a kérdés újra elő fog kerülni”

– jegyezte meg.

A Tisza kétharmados győzelme meglepte a brüsszeli döntéshozókat, akik valószínűleg nem számítottak erre a forgatókönyvre. Éppen ezért most fokozott elvárásokat támaszthatnak az új kormánnyal szemben”

– mondta. Az elemző szerint az Európai Bizottság nemcsak a korábban meghatározott szupermérföldkövek teljesítését várhatja el, hanem a migrációs és gyermekvédelmi szabályok uniós elvárásokhoz való igazítását is.

Könnyen elképzelhető, hogy a további uniós források megnyitását is ezekhez a döntésekhez kötik majd”

– hangsúlyozta.