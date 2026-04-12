Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Feszült hangulatban indult a választás napja, már a reggeli órákban komoly vádak hangzottak el. Egy DPK-tag bejelentést tett az ügyben.
„Kedves DPK-s barátaim!” – így kezdődik az a bejegyzés, amelyben egy Digitális Polgári Körhöz köthető felhasználó arról ír, hogy szerinte a Tisza Párt támogatói megsérthették a választási szabályokat. Állítása szerint a szavazókörök közvetlen közelében transzparensekkel jelentek meg, és az érkező választókat próbálták befolyásolni.

A bejegyzés szerzője hangsúlyozza: bár nincs kampánycsend, a törvény tiltja a kampánytevékenységet a szavazóhelyiségek közelében. Úgy fogalmazott, ez „egyértelműen tilos”, ezért bejelentést tett az ügyben.

A posztban kitér arra is, hogy Wáberer György korábban 300 ezer forintos jutalmat ajánlott fel minden bizonyított választási csalás feltárásáért. A szerző szerint amennyiben az esetet elismerik és a jutalmat kifizetik, azt jótékony célra ajánlaná fel. A bejegyzés végén a választókat is megszólítja, arra buzdítva őket, hogy vegyenek részt a szavazáson, és mozgósítsák ismerőseiket is.

