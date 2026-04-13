Egy nap sem telt el a választás óta, a Fidesz állítása máris beigazolódott Magyar Péterről

„Még egy nap sem telt el a választás óta, de a Fidesz egyik állítása már be is igazolódott Magyar Péterről” – értékelte a legfrissebb fejleményeket Deák Dániel.

Fotó: Csudai Sándor

Az elemző úgy látja, Magyar Péter világossá tette: támogatná az Ukrajnának nyújtandó, mintegy 90 milliárd eurós hitel megvalósulását, még annak ellenére is, hogy Ukrajna nem indította újra a Barátság kőolajvezetéket. Felidézte, hogy Magyarország eddig éppen emiatt blokkolta a hitel folyósítását, és bár a finanszírozásban nem vett részt, a döntésben meghatározó szerepe volt.

Deák Dániel szerint ez az álláspont összhangban van az Európai Unió törekvéseivel is, hiszen a ciprusi elnökség célja a hitel mielőbbi elfogadása, valamint az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadtatása. A folyamatok felgyorsulását jelzi az is, hogy Ukrajna egy, a kétoldalú kapcsolatokban régóta jártas diplomatát küld Budapestre közvetlenül a választások után.

Az elemző ebből arra következtet, hogy Magyar Péter győzelmével külpolitikai irányváltás következhet be: Magyarország vezetése szerinte egyértelműen Brüsszel és Kijev felé mozdulhat el, ami új helyzetet teremthet az eddigi politikához képest.