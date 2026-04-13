Sulyok Tamás rendkívüli bejelentést tett

Orbán Viktor minden magyarnak üzent – ezt látni kell

Egy nap sem telt el a választás óta, a Fidesz állítása máris beigazolódott Magyar Péterről

„Még egy nap sem telt el a választás óta, de a Fidesz egyik állítása már be is igazolódott Magyar Péterről” – mondta Deák Dániel, aki szerint az új vezetés máris nyitna az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitel felé. Az elemző úgy látja, mindez egyértelmű külpolitikai irányváltást jelez, amely Brüsszel és Kijev felé mozdíthatja el Magyarországot.
„Még egy nap sem telt el a választás óta, de a Fidesz egyik állítása már be is igazolódott Magyar Péterről” – értékelte a legfrissebb fejleményeket Deák Dániel.

20241008-09 Strasbourg A Magyar uniós elnökség programja az Európai Parlamentben. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője, Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke
Fotó: Csudai Sándor

Az elemző úgy látja, Magyar Péter világossá tette: támogatná az Ukrajnának nyújtandó, mintegy 90 milliárd eurós hitel megvalósulását, még annak ellenére is, hogy Ukrajna nem indította újra a Barátság kőolajvezetéket. Felidézte, hogy Magyarország eddig éppen emiatt blokkolta a hitel folyósítását, és bár a finanszírozásban nem vett részt, a döntésben meghatározó szerepe volt.

Deák Dániel szerint ez az álláspont összhangban van az Európai Unió törekvéseivel is, hiszen a ciprusi elnökség célja a hitel mielőbbi elfogadása, valamint az Oroszország elleni újabb szankciós csomag elfogadtatása. A folyamatok felgyorsulását jelzi az is, hogy Ukrajna egy, a kétoldalú kapcsolatokban régóta jártas diplomatát küld Budapestre közvetlenül a választások után.

Az elemző ebből arra következtet, hogy Magyar Péter győzelmével külpolitikai irányváltás következhet be: Magyarország vezetése szerinte egyértelműen Brüsszel és Kijev felé mozdulhat el, ami új helyzetet teremthet az eddigi politikához képest.

 

