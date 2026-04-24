Így vált Vitézy Dávid a Fidesz hekkjéből a Tisza Párt miniszterévé

Vitézy neve nem ismeretlen a hazai közéletben: korábban az Orbán Viktor vezette kormány közlekedési államtitkáraként dolgozott, és 2022-ben még az új déli összekötő vasúti híd átadásán hangsúlyozta, hogy Budapest kulcsszerepet játszik a kelet–nyugati vasúti összeköttetésben.

A szakember később a politikai porondon is megmérette magát: 2024-ben elindult a főpolgármesteri címért, ahol végül szoros versenyben, mindössze 41 szavazattal maradt alul Karácsony Gergely mögött. Kampányát erősítette, hogy a Fidesz–KDNP jelöltje, Szentkirályi Alexandra visszalépett a javára, és támogatóit is Vitézy mögé állította.

A kampány idején azonban a Tisza Párt elnöke,

Magyar Péter még élesen bírálta Vitézyt, egyenesen a „Fidesz hekkjének” nevezve őt, és többször is hangsúlyozta: pártja nem működik együtt olyan politikusokkal, akik korábban az Orbán-kormányban töltöttek be államtitkári pozíciót.

Ennek ellenére a felek között később egyeztetések kezdődtek, és Vitézy maga is úgy nyilatkozott: „mindenkivel egyezkedik”, ha az a főváros működését szolgálja.

Magyar Péter még ezt követően is kitartott amellett, hogy a Tisza egyik alapelve kizárja a korábbi kormányzati szereplőket a leendő kabinetből, ugyanakkor elismerte Vitézy szakmai felkészültségét.

A legfrissebb fejlemények azonban teljes fordulatot jeleznek: Magyar Péter ma ugyanis bejelentette, hogy mégis Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek.

A felkérést Vitézy elfogadta, és közösségi oldalán megtisztelőnek nevezte a lehetőséget.

A döntés komoly kérdéseket vet fel a Tisza Párt korábbi politikai álláspontjának következetességével kapcsolatban, miközben egyértelműen jelzi, hogy a párt vezetése 180 fokot fordulatot hajtott végre.