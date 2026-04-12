Elképesztően magas volt a külképviseleteken a részvételi arány

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai alapján a külképviseleteken 93,41 százalékos volt a részvétel az országgyűlési választáson.

Kiemelkedően magas részvétel mellett zajlott a szavazás a külképviseleteken. Szinte minden választásra jogosult leadta a voksát. Az adatok szerint a külföldön élő vagy tartózkodó magyarok jelentős többsége fontosnak tartotta, hogy részt vegyen az országgyűlési választáson

A legtöbb választópolgár Londonban szerepelt a névjegyzékben, 9500 fővel

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország külképviseletein (nagykövetségein és konzulátusain) szavazhattak. Összesen 90 730-an szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, közülük 84749-en el is mentek szavazni, vagyis 93,41 százalékos volt a részvétel a 149 külképviseleten.

Erbilben és Teheránban a biztonsági helyzet miatt nem lehetett megtartani a voksolást.

A legtöbb választópolgár Londonban szerepelt a névjegyzékben, 9500-an, közülük 8924-en el is mentek szavazni, vagyis a londoni részvétel 93,94 százalékos volt. Szintén nagyon sok választópolgár jelentkezett Münchenbe (5542), közülük 5172 szavazott is (93,32 százalék). Tizenkilenc olyan külképviselet volt, ahol a névjegyzékbe vett valamennyi választópolgár elment szavazni: Kuvait (42), Jereván (26), Szentpétervár (26), Eszék (25), Quito (21), Kassa (20), Minszk (17), Iszlámábád (13), Luanda (13), Asztana (11), Addisz-Abeba (10 voksoló), N'Djamena (10), Kampala (7), Kazan (7), Kigali (6), Dar Es-Salaam (6), Jekatyerinburg (5), Ramallah (3), Dakka (2). Nyolcvan százalék alatti volt a részvétel Jakartában (157 szavazóból 115 voksolt, 73,25 százalék) és Wellingtonban (158 szavazóból 115 voksolt, 72,78 százalék).

A legalacsonyabb részvétel a külképviseletek közül Bejrútban volt, itt a névjegyzékben szereplő 20 választóból 13 jelent meg, ez 65 százalékos részvétel. A külképviseletek többségéről egy urnát várnak, de van három olyan - Dublin, Hága és London - ahonnan 12 urna fog érkezni az NVI-be csütörtökig. A külképviseleti voksokat ugyanis nem számolják meg a külképviseleteken, hanem csütörtök éjfélig a Nemzeti Választási Irodába szállítják, ahol azokat választókerületenként szortírozzák, és az átjelentkezők szavazataival együtt eljuttatják a megfelelő választókerületekbe. Itt átadják az „utazó" szavazatokat a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri az „utazó" szavazatokkal, és így számlálja meg a szavazatokat, majd a szavazás szavazóköri eredményéről jegyzőkönyvet állít ki.