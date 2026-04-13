Elon Musk: Sorosék átvették Magyarországot

Miután Soros György fia a magyar választások eredményét ünnepelte, gyors és kemény reakciót kapott rá. Elon Musk az X-en reagált Alex Soros bejegyzésére, és azt írta: „a Soros-szervezet átvette Magyarországot”.
Miután Alex Soros, Soros György amerikai tőzsdespekuláns fia a Tisza Párt választási győzelmén örömködött a közösségi oldalán, Elon Musk keményen reagált rá, utalva arra, hogy a Soros névvel fémjelzett politikai nyomásgyakorló hálózatnak fontos szerepe volt a magyar választás kimenetlében. Az X közösségi platformon zajló szópárbajról a Magyar Nemzet számolt be.
Elon Musk erre utalt
A magyar belpolitikai küzdelmekben évtizedek óta jelen van és befolyást gyakorol a Soros György által finanszírozott adományozói hálózat, amelyhez rengeteg hazai NGO és médium kötődik.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!