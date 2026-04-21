Elszállhatnak az üzemanyagárak, súlyos teher jöhet az autósokra

A nemzetközi helyzet és a csökkenő készletek miatt ismét felfelé indultak az üzemanyagárak, ami újabb nyomást helyezhet a magyar autósokra. A GKI Gazdaságkutató Zrt. friss elemzése szerint a korábbi kedvező folyamatok könnyen megfordulhatnak, és a piaci árak visszatérése komoly drágulást hozhat.
A kutatás rámutat:
bár 2010 és 2025 között a benzin ára 76 százalékkal, a dízelé 88 százalékkal emelkedett, ez még így is elmarad a 93 százalékos inflációtól.
Vagyis hosszabb távon az üzemanyagok drágulása nem haladta meg az általános árszint növekedését.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a terhek ne nőttek volna. Az üzemanyagok súlya a fogyasztói kosárban jelentősen emelkedett:
2010-ben 5,7 százalék volt, 2025-re viszont már 7,3 százalék.
Ez azt jelenti, hogy az árak változása ma jóval erősebben hat a háztartások pénzügyeire, mint korábban.
A megfizethetőség ugyanakkor hosszabb távon javult. Míg 2010-ben egy átlagfizetésből nagyjából 400 liter üzemanyagot lehetett vásárolni, addig 2025-re ez a mennyiség 800 liter fölé emelkedett. Ebben kulcsszerepe volt a bérek növekedésének, valamint a kormányzati beavatkozásoknak, például az ársapkának.
A jelenlegi rendszerben a rögzített árak mellett még kedvezőbb a helyzet:
egy átlagkeresetből akár 886 liter benzin vagy 857 liter dízel is kijöhet. Ez azonban csak addig marad így, amíg az árszabályozás érvényben van.
A GKI szerint a fordulat akkor jöhet, ha ismét teljesen érvényesülnek a piaci árak. Ebben az esetben az átlagfizetésből megvásárolható üzemanyag mennyisége jelentősen visszaeshet: benzinből 765 literre, dízelből akár 677 literre. Ez lényegében évekkel korábbi szintre lökné vissza a megfizethetőséget.
A háttérben több tényező áll. Az iráni konfliktus miatt emelkedő olajárak, a csökkenő készletek, valamint a forint árfolyamának ingadozása mind hatással vannak a hazai árakra. Az elemzés szerint az elmúlt években az olajár és a magyar üzemanyagár közötti kapcsolat egyébként is gyengült, mivel a hazai szabályozás és az adópolitika jelentős szerepet játszik az árak alakulásában.
A következő időszak kulcskérdése az lesz, meddig tartható fenn az ársapka. Ha megszűnik, az autósok gyorsan megérezhetik a piaci folyamatok hatását, és az üzemanyag ismét az egyik legnagyobb kiadási tétellé válhat a háztartásokban.