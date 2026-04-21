A nemzetközi helyzet és a csökkenő készletek miatt ismét felfelé indultak az üzemanyagárak, ami újabb nyomást helyezhet a magyar autósokra. A GKI Gazdaságkutató Zrt. friss elemzése szerint a korábbi kedvező folyamatok könnyen megfordulhatnak, és a piaci árak visszatérése komoly drágulást hozhat.

Elszállhatnak az üzemanyagárak, súlyos teher jöhet az autósokra

A kutatás rámutat:

bár 2010 és 2025 között a benzin ára 76 százalékkal, a dízelé 88 százalékkal emelkedett, ez még így is elmarad a 93 százalékos inflációtól.

Vagyis hosszabb távon az üzemanyagok drágulása nem haladta meg az általános árszint növekedését.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a terhek ne nőttek volna. Az üzemanyagok súlya a fogyasztói kosárban jelentősen emelkedett:

2010-ben 5,7 százalék volt, 2025-re viszont már 7,3 százalék.

Ez azt jelenti, hogy az árak változása ma jóval erősebben hat a háztartások pénzügyeire, mint korábban.

A megfizethetőség ugyanakkor hosszabb távon javult. Míg 2010-ben egy átlagfizetésből nagyjából 400 liter üzemanyagot lehetett vásárolni, addig 2025-re ez a mennyiség 800 liter fölé emelkedett. Ebben kulcsszerepe volt a bérek növekedésének, valamint a kormányzati beavatkozásoknak, például az ársapkának.