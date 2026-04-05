Veszélybe akarják sodorni Magyarország energiabiztonságát

Ez a mi zászlónk, ezek a mi színeink – ezzel a felütéssel reagált a kialakult helyzetre Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Az energiabiztonság kérdése szerinte sorsdöntővé vált.

Három irányból támadják Magyarország energiabiztonságát

A politikus szerint keletről az ukrán háború jelent fenyegetést. Azt írta, hogy Zelenszkij felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket, elzárta a Barátság kőolajvezetéket, és folyamatosan támadják a Török Áramlat orosz szakaszát is. Hozzátette: az ukrán vezetés világossá tette, hogy nem akarja, hogy Magyarország orosz energiát használjon.

Ez várna a magyarokra

A bejegyzés szerint mindez súlyos következményekkel járna a magyar családok számára. A politikus úgy fogalmazott, hogy akár 1000 forintos benzinár és háromszoros rezsiköltség is kialakulhatna.

Politikai vita az energia jövőjéről

Menczer Tamás arról is írt, hogy a Tisza részéről is elhangzott: leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról, amit Kapitány István is megerősített.

A tét az energiabiztonság

A kommunikációs igazgató szerint Orbán Viktor az, aki meg akarja és meg tudja védeni Magyarország energiabiztonságát, a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést.

A bejegyzés zárásában azt hangsúlyozta: ezért is ő jelenti a biztos választást április 12-én.

