Veszélybe akarják sodorni Magyarország energiabiztonságát

Ez a mi zászlónk, ezek a mi színeink – ezzel a felütéssel reagált a kialakult helyzetre Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Az energiabiztonság kérdése szerinte sorsdöntővé vált.
Három irányból támadják Magyarország energiabiztonságát
A politikus szerint keletről az ukrán háború jelent fenyegetést. Azt írta, hogy Zelenszkij felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket, elzárta a Barátság kőolajvezetéket, és folyamatosan támadják a Török Áramlat orosz szakaszát is. Hozzátette: az ukrán vezetés világossá tette, hogy nem akarja, hogy Magyarország orosz energiát használjon.
Ez várna a magyarokra
A bejegyzés szerint mindez súlyos következményekkel járna a magyar családok számára. A politikus úgy fogalmazott, hogy akár 1000 forintos benzinár és háromszoros rezsiköltség is kialakulhatna.
Politikai vita az energia jövőjéről
Menczer Tamás arról is írt, hogy a Tisza részéről is elhangzott: leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról, amit Kapitány István is megerősített.
A tét az energiabiztonság
A kommunikációs igazgató szerint Orbán Viktor az, aki meg akarja és meg tudja védeni Magyarország energiabiztonságát, a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést.
A bejegyzés zárásában azt hangsúlyozta: ezért is ő jelenti a biztos választást április 12-én.
Sötét felhők gyülekeznek: három irányból fenyeget a válság
Egyszerre több irányból erősödnek a globális feszültségek, amelyek Európát és Magyarországot sem kerülik el. A kormány szerint három különböző térségből érkező hatások egyszerre idéznek elő válsághelyzetet.