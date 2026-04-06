Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

energiabiztonság

Az energiabiztonságot veszélyeztető újabb ukrán támadásról számolt be Orbán Balázs

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök politikai igazgatója közölte, az ukránok újabb dróncsapásokat mértek Oroszország egyik legfontosabb olaj-termináljára. Ukrajna nyugati szövetségesei már korábban felszólították a háborúban álló országot, hogy fejezze be az energiabiztonság elleni támadásokat. Hiába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukránok újabb dróncsapásokat mértek Oroszország egyik legfontosabb olaj-termináljára, Novorosszijszkban. A kikötő az orosz nyersolaj- és kőolajtermék-szállítások több mint felét kezeli – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán, az energiabiztonságot veszélyeztető újabb ukrán támadásról hétfőn.

Az energiabiztonságot veszélyeztető újabb ukrán támadásról számolt be Orbán Balázs
Az energiabiztonságot veszélyeztető újabb ukrán támadásról számolt be Orbán Balázs
Fotó: Zoltán Gergő Szőcs / Facebook/Orbán Balázs

Orbán azzal kapcsolatban hívta fel a figyelmet az újabb, energialétesítményt ért ukrán támadásra, hogy

  • Európa egy beláthatatlan mélységű energiaválság küszöbén van,
  • a világpiac ingatag lábakon áll,
  • az árak már most jelentősen megemelkedtek,

ezért Ukrajna nyugati szövetségesei már korábban felszólították a háborúban álló országot, hogy fejezze be az energia infrastruktúra elleni támadásokat.

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

Az energiabiztonság védelme elsődleges Magyarországon

Magyarország meg fogja védeni saját energiabiztonságát! Biztosítani fogjuk a magyar háztartások és a magyar gazdaság működéséhez szükséges megfizethető energiát!”

– szögezte le a politikus.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!