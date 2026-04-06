Az energiabiztonságot veszélyeztető újabb ukrán támadásról számolt be Orbán Balázs

Az ukránok újabb dróncsapásokat mértek Oroszország egyik legfontosabb olaj-termináljára, Novorosszijszkban. A kikötő az orosz nyersolaj- és kőolajtermék-szállítások több mint felét kezeli – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán, az energiabiztonságot veszélyeztető újabb ukrán támadásról hétfőn.
Orbán azzal kapcsolatban hívta fel a figyelmet az újabb, energialétesítményt ért ukrán támadásra, hogy
- Európa egy beláthatatlan mélységű energiaválság küszöbén van,
- a világpiac ingatag lábakon áll,
- az árak már most jelentősen megemelkedtek,
ezért Ukrajna nyugati szövetségesei már korábban felszólították a háborúban álló országot, hogy fejezze be az energia infrastruktúra elleni támadásokat.
Az energiabiztonság védelme elsődleges Magyarországon
Magyarország meg fogja védeni saját energiabiztonságát! Biztosítani fogjuk a magyar háztartások és a magyar gazdaság működéséhez szükséges megfizethető energiát!”
– szögezte le a politikus.