Várakozás és érzelmek a tetőfokon – képeken a Fidesz eredményvárója

A párt szimpatizánsai és a politikusok már kora estétől gyülekeznek az eredményváró helyszínén. A Bálna belső tereit nemzeti színek és Fidesz-logók díszítik, a nagyteremben több óriáskivetítőn követhetők majd az első részvételi adatok és az esti eredmények. A hangulat egyelőre feszült várakozással teli, de bizakodó – sokan már a reggeli és délutáni magas részvételi arányokról beszélnek, ami kedvező előjelet jelenthet a kormánypártok számára.
Így zajlik a Fidesz-KDNP eredményváró eseménye
A rendezvényen több kormányzati és pártvezető is jelen van, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is értékeli majd az eredményeket. A résztvevők között ott vannak a parlamenti képviselők, a KDNP politikusai, valamint számos közéleti szereplő és szimpatizáns.
A Bálna már negyedik alkalommal ad otthont a Fidesz-KDNP eredményvárójának, ami jól bevált helyszínnek számít a párt számára. Az épület vasárnapra zárt körű rendezvény miatt nem volt látogatható a nagyközönség számára.
A kormánypártok eredményvárója a Duna pesti oldalán zajlik.
Az este előrehaladtával egyre több támogató érkezik, a hangulat fokozatosan emelkedik. A szervezők zenével és műsorral is készülnek a várakozás enyhítésére, miközben a kivetítőkön folyamatosan frissülnek a választási adatok. A Fidesz-KDNP vezetése bizakodva tekint az eredmények elé: a napközbeni rekordközeli részvételi arányok alapján sokan történelmi sikerben reménykednek.