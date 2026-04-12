Várakozás és érzelmek a tetőfokon – képeken a Fidesz eredményvárója

A párt szimpatizánsai és a politikusok már kora estétől gyülekeznek az eredményváró helyszínén. A Bálna belső tereit nemzeti színek és Fidesz-logók díszítik, a nagyteremben több óriáskivetítőn követhetők majd az első részvételi adatok és az esti eredmények. A hangulat egyelőre feszült várakozással teli, de bizakodó – sokan már a reggeli és délutáni magas részvételi arányokról beszélnek, ami kedvező előjelet jelenthet a kormánypártok számára.

Így zajlik a Fidesz-KDNP eredményváró eseménye

A rendezvényen több kormányzati és pártvezető is jelen van, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is értékeli majd az eredményeket. A résztvevők között ott vannak a parlamenti képviselők, a KDNP politikusai, valamint számos közéleti szereplő és szimpatizáns.