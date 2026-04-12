Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Választás 2026 – A finishbe értünk, érkeznek az eredmények!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

eredményváró

Várakozás és érzelmek a tetőfokon – képeken a Fidesz eredményvárója

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz-KDNP a hagyományokhoz híven idén is a budapesti Bálna Kulturális Központban tartja az országgyűlési választás eredményváró rendezvényét. A Duna-parti épület már délután óta készül a nagy eseményre: a szervezők díszítik a termet, felállítják a kivetítőket, és folyamatosan érkeznek a vendégek és a szimpatizánsok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A párt szimpatizánsai és a politikusok már kora estétől gyülekeznek az eredményváró helyszínén. A Bálna belső tereit nemzeti színek és Fidesz-logók díszítik, a nagyteremben több óriáskivetítőn követhetők majd az első részvételi adatok és az esti eredmények. A hangulat egyelőre feszült várakozással teli, de bizakodó – sokan már a reggeli és délutáni magas részvételi arányokról beszélnek, ami kedvező előjelet jelenthet a kormánypártok számára.

Várakozással teli a Fidesz eredményváró eseménye (Fotó: Polyák Attila)
Hamarosan kezdődik a Fidesz eredményvárója (Fotó: Polyák Attila)

Így zajlik a Fidesz-KDNP eredményváró eseménye

A rendezvényen több kormányzati és pártvezető is jelen van, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is értékeli majd az eredményeket. A résztvevők között ott vannak a parlamenti képviselők, a KDNP politikusai, valamint számos közéleti szereplő és szimpatizáns.

Országgyűlési képviselők választása, Magyarország, választások, választások2026, Fidesz, eredményváró, 2026.04.12
Galéria: Képeken a Fidesz eredményvárója
1/12
Készülődés és érkező vendégek a Fidesz-KDNP eredményváróján, a budapesti Bálnában, 2026 április 12-én

A Bálna már negyedik alkalommal ad otthont a Fidesz-KDNP eredményvárójának, ami jól bevált helyszínnek számít a párt számára. Az épület vasárnapra zárt körű rendezvény miatt nem volt látogatható a nagyközönség számára.

A kormánypártok eredményvárója a Duna pesti oldalán zajlik.

Az este előrehaladtával egyre több támogató érkezik, a hangulat fokozatosan emelkedik. A szervezők zenével és műsorral is készülnek a várakozás enyhítésére, miközben a kivetítőkön folyamatosan frissülnek a választási adatok. A Fidesz-KDNP vezetése bizakodva tekint az eredmények elé: a napközbeni rekordközeli részvételi arányok alapján sokan történelmi sikerben reménykednek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról