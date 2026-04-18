Elfogy Európa? Több mint ötvenmillióval csökkenhet a lakosság

Az Eurostat előrejelzése szerint az EU népessége 11,7 százalékkal csökkenhet az évszázad végéig, ami több mint 53 millió fő eltűnését jelenti a kontinensről – figyelmeztetett a Híradó.hu. A jelenlegi trendek alapján a népesség ugyan rövid távon még enyhén növekedhet, ám 2029 után tartós csökkenés kezdődhet, amely hosszú távon alapjaiban formálja át az Európai Unió társadalmi és gazdasági szerkezetét.

Európa népességének csökkenése jelentősen átalakíthatja annak gazdasági és társadalmi szerkezetét (Forrás: Eurostat, VG-grafika)

Öregedő kontinens, eltűnő fiatalok

A demográfiai változások egyik leglátványosabb következménye az elöregedő társadalom. A fiatalok és a munkaképes korúak aránya folyamatosan csökken, miközben az időseké meredeken nő.

A gyermekek és fiatalok aránya 20 százalékról 17 százalékra eshet vissza, míg a munkaképes korú népesség aránya 58-ról 50 százalékra csökkenhet 2100-ra.

Ezzel párhuzamosan az idősek aránya jelentősen emelkedik: a 80 év felettiek aránya akár 6 százalékról 16 százalékra nőhet.