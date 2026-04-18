Elfogy Európa? Több mint ötvenmillióval csökkenhet a lakosság

Az Eurostat előrejelzése szerint az EU népessége 11,7 százalékkal csökkenhet az évszázad végéig, ami több mint 53 millió fő eltűnését jelenti a kontinensről – figyelmeztetett a Híradó.hu. A jelenlegi trendek alapján a népesség ugyan rövid távon még enyhén növekedhet, ám 2029 után tartós csökkenés kezdődhet, amely hosszú távon alapjaiban formálja át az Európai Unió társadalmi és gazdasági szerkezetét.
Öregedő kontinens, eltűnő fiatalok
A demográfiai változások egyik leglátványosabb következménye az elöregedő társadalom. A fiatalok és a munkaképes korúak aránya folyamatosan csökken, miközben az időseké meredeken nő.
A gyermekek és fiatalok aránya 20 százalékról 17 százalékra eshet vissza, míg a munkaképes korú népesség aránya 58-ról 50 százalékra csökkenhet 2100-ra.
Ezzel párhuzamosan az idősek aránya jelentősen emelkedik: a 80 év felettiek aránya akár 6 százalékról 16 százalékra nőhet.
Gazdasági következmények: egyensúlyvesztés minden fronton
A népességfogyás nem csupán statisztikai kérdés, hanem komoly gazdasági kihívásokat is hoz magával. A munkaerőhiány egyre érezhetőbbé válhat, ami lassíthatja a gazdasági növekedést és csökkentheti a versenyképességet. A nyugdíjrendszerek fenntarthatósága is veszélybe kerülhet, hiszen egyre kevesebb aktív dolgozónak kell eltartania egyre több időst. Emellett az egészségügyi és szociális ellátórendszerekre nehezedő nyomás is jelentősen nőhet, ami hosszú távon komoly költségvetési terheket okoz.
Globális átrendeződés: Európa lemarad, mások erősödnek
Miközben Európa népessége csökken és öregszik, a világ más részein eltérő folyamatok zajlanak. India például tovább növekszik, és a század végére is több mint másfél milliárd lakossal számolhatunk. Ezzel szemben Kína és Oroszország szintén csökkenő pályára állt, míg az Egyesült Államok a migrációnak köszönhetően tovább növekedhet.
Európában, különösen Németországban a bevándorlás sem tudta megállítani a népességfogyást, legfeljebb lassította azt – komoly társadalmi feszültségek árán.
A helyzet tehát egyértelmű: ha a jelenlegi trendek nem változnak, Európa súlya a világban nemcsak gazdaságilag, hanem demográfiailag is csökkenni fog.