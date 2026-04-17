Súlyos káosz az Európai Ügyészségnél: korrupció árnyékában működő szuperhatóság

Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kérdése újra előtérbe került, miután a Tisza Párt jelezte: Magyarország csatlakozna a szervezethez az uniós források megszerzése érdekében. A tét nem kicsi, mintegy 35 milliárd euró sorsa forog kockán, miközben Brüsszel komoly feltételeket szabhat a kifizetésekhez. Az Európai Ügyészség – amely 2021-ben kezdte meg működését – alapvetően az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények felderítésére jött létre, és jelenleg 24 tagállam vesz részt benne. A szervezet élén Laura Codruța Kövesi áll, akit korábban korrupciós ügyekkel kapcsolatban is megvádoltak – számolt be a Magyar Nemzet.

Laura Codruța Kövesi 2019 óta vezeti az Európai Ügyészséget (Fotó: NICK PALEOLOGOS Forrás: SOOC)

Hatásköri háborúk és botrányok az Európai Ügyészség működésében

Már a működés első évei is komoly feszültségeket hoztak. Spanyolországban például nyílt hatásköri vita alakult ki az Európai Ügyészség és a nemzeti ügyészség között egy korrupciógyanús ügy kapcsán. Az ügy egyik része uniós hatáskörbe került, míg más részeit a spanyol hatóságok vizsgálták tovább, ami jól mutatja a rendszer ellentmondásait.

A konfliktusok rávilágítanak arra is, hogy nem egyértelmű, meddig terjed az uniós szintű beavatkozás, és hol kezdődik a nemzeti igazságszolgáltatás hatásköre. Egyes szakértők szerint az Európai Ügyészség nem csupán egy technikai intézmény, hanem a föderális Európa irányába tett fontos lépés, amely tovább szűkítheti a tagállamok szuverenitását.

Vita a szuverenitás és a brüsszeli hatáskör között

A lap szerint a szervezet működése körüli viták túlmutatnak a konkrét ügyeken: valójában két eltérő Európa-kép feszül egymásnak. Az egyik oldalon a nemzetállami szuverenitást hangsúlyozó megközelítés áll, a másikon pedig egy erősebb, központosított uniós struktúra.