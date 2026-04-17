Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Súlyos káosz az Európai Ügyészségnél: korrupció árnyékában működő szuperhatóság

Az Európai Ügyészség (EPPO) működését állandó konfliktusok, hatásköri háborúk és tagállami ellenállás kíséri. Vezetője, Laura Codruța Kövesi ellen korábban Romániában hivatali visszaélés és megvesztegetés miatt indult eljárás – az árnyék máig nem szállt el felette.
Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kérdése újra előtérbe került, miután a Tisza Párt jelezte: Magyarország csatlakozna a szervezethez az uniós források megszerzése érdekében. A tét nem kicsi, mintegy 35 milliárd euró sorsa forog kockán, miközben Brüsszel komoly feltételeket szabhat a kifizetésekhez. Az Európai Ügyészség – amely 2021-ben kezdte meg működését – alapvetően az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények felderítésére jött létre, és jelenleg 24 tagállam vesz részt benne. A szervezet élén Laura Codruța Kövesi áll, akit korábban korrupciós ügyekkel kapcsolatban is megvádoltak – számolt be a Magyar Nemzet.

Laura Codruța Kövesi 2019 óta vezeti az Európai Ügyészséget (Fotó: NICK PALEOLOGOS Forrás: SOOC)
Hatásköri háborúk és botrányok az Európai Ügyészség működésében

Már a működés első évei is komoly feszültségeket hoztak. Spanyolországban például nyílt hatásköri vita alakult ki az Európai Ügyészség és a nemzeti ügyészség között egy korrupciógyanús ügy kapcsán. Az ügy egyik része uniós hatáskörbe került, míg más részeit a spanyol hatóságok vizsgálták tovább, ami jól mutatja a rendszer ellentmondásait.

A konfliktusok rávilágítanak arra is, hogy nem egyértelmű, meddig terjed az uniós szintű beavatkozás, és hol kezdődik a nemzeti igazságszolgáltatás hatásköre. Egyes szakértők szerint az Európai Ügyészség nem csupán egy technikai intézmény, hanem a föderális Európa irányába tett fontos lépés, amely tovább szűkítheti a tagállamok szuverenitását.

Vita a szuverenitás és a brüsszeli hatáskör között

A lap szerint a szervezet működése körüli viták túlmutatnak a konkrét ügyeken: valójában két eltérő Európa-kép feszül egymásnak. Az egyik oldalon a nemzetállami szuverenitást hangsúlyozó megközelítés áll, a másikon pedig egy erősebb, központosított uniós struktúra. 

Az Európai Ügyészség működése már most is komoly politikai és jogi konfliktusokat generál, és a jövőben még élesebb viták várhatók, különösen akkor, ha újabb tagállamok – köztük Magyarország – csatlakoznak a rendszerhez.

 

