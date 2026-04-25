Repedező egység: egymásnak feszülhetnek az EU vezetői Orbán Viktor távozása után

Orbán ellen esküdtek össze az európai vezetők

Az elmúlt években, ha volt is egység az Európai Unióban, az sokszor Orbán Viktorral szemben jött létre – hívta fel a figyelmet a Mandiner. Távozásával azonban ez a közös nevező is eltűnni látszik – és vele együtt az egység látszata is. Egy, a tárgyalásokra rálátó uniós tisztviselő foglalta össze a legjobban a dilemmát:

Az Ukrajna csatlakozását ellenző vezetők többé nem bújhatnak Orbán álláspontja mögé”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tart az Európai Unió állam- és kormányfőinek budapesti informális találkozója után, 2024. november 8-án. (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Új erőközpont alakul a Patrióták EP-frakcióban

Miután az Európai Unió vezetőinek egy része fellélegzett a Fidesz és Orbán Viktor választási veresége után, a leköszönő magyar miniszterelnök által létrehozott Patrióták Európáért képviselőcsoport továbbviszi az orbáni hagyományokat. Sőt a politikai blokk nemhogy visszavonulna, hanem láthatóan új lendületet vesz:

még erőteljesebben követeli a szigorúbb migrációs politikát, illetve az uniós zöld átállás visszafordítását.

A Patrióták pártcsaládjának vezetői ezen a héten Portóban gyűltek össze, hogy demonstrálják: a magyar miniszterelnök veresége nem törés, hanem újratervezés. A fókusz most áthelyeződik: Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke és André Ventura, a portugál Chega (Elég!) mozgalom vezetője látványosan egymásra találtak, és közös küldetésként határozták meg Európa szuverenitásának „visszavételét”.

Ugyanazt a nyelvet beszéljük – a hazaszeretet és a nemzetek Európájának nyelvét”

– fogalmazott Ventura.

Bardella még tovább ment: Spanyolországot „az európai bevándorlás kapujának” nevezte, és világossá tette, hogy visszahozná a szigorúbb határellenőrzést. Mindketten élesen támadták az Európai Bizottság migrációs politikáját és zöld politikáját is, amely szerintük „katasztrofális” hatással van a gazdaságra, különösen a mezőgazdaságra. A csúcstalálkozó zárónyilatkozatában hangsúlyozták,

a Patrióták a nemzeti energiapolitika visszavételét és a „brüsszeli dogmák” lebontását követelik.

A háttérben azonban még nagyobb játszma zajlik, Bardella neve ugyanis egyre gyakrabban vetődik fel a 2027-es franciaországi elnökválasztás esélyeseként. Ha a patriótáknak sikerül áttörést elérniük egy nagy tagállamban, az akár az európai politikai erőviszonyokat is átrendezheti. Egy, a mozgalomhoz közel álló forrás szerint

szükség van egy nagy országra, amely vezeti ezt az irányt.”

A frakción belüli súlyát tekintve Franciaország jó eséllyel átveheti ezt a vezető szerepet.