Repedező egység: egymásnak feszülhetnek az EU vezetői Orbán Viktor távozása után

Az Európai Tanács ciprusi ülésén több vezető – köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Kristen Michal észt miniszterelnök – arról beszélt, hogy Ukrajna Európai uniós csatlakozása felgyorsulhat Orbán Viktor távozásával. A hangulat sokaknál szinte már ünnepélyes volt: akadály elhárítva, jöhet a gyorsítás! – számolt be a Politico.
Évek óta most először nincs jelen egyetlen orosz sem a teremben, ha értik, mire gondolok”
– fogalmazott a pénteki ülésen Donald Tusk, egyértelműen az Orbán-kormányt érő, régóta hangoztatott hazug vádakra utalva. Hozzátette: szerinte világszerte az a kép rajzolódott ki, hogy a demokrácia alulmarad a tekintélyelvű rendszerekkel szemben, mint amilyen Orbán Viktoré, miközben elegánsan kikerülte, hogy a Brüsszelben hamisan autoriter vezetőnek beállított Orbán Viktor a választási eredmény kihirdetése után azonnal elismerte vereségét és gratulált ellenfelének, rácáfolva a globalisták által terjesztett összeesküvés-elméletekre.
Repedések az Európai Unió falán
Egyre több jel utal arra, hogy Orbán Viktor távozása nemhogy kisimítaná az uniós vitákat, hanem éppen ellenkezőleg: felszínre hozza az eddig elfedett törésvonalakat, különösen az ukrán csatlakozás tekintetében.
Kristen Michal észt kormányfő például nyíltan a csatlakozás felgyorsításáról beszélt, ezzel szemben Bart De Wever belga miniszterelnök szerint „egy kicsit túl nagy az eufória” Orbán hiánya miatt. De Wever arra is figyelmeztetett, hogy az Orbán-féle álláspont korántsem egyedi Európában, különösen Oroszország kérdésében.
Szavai súlyát növeli, hogy Belgium korábban maga is óvatos volt: a kormány a tavaly novemberi uniós csúcson nem támogatta a Belgiumban befagyasztott orosz vagyonok Ukrajnába küldését, mert tartott Moszkva válaszlépéseitől. A szkepticizmus máshol is megjelent. Andrej Plenkovic horvát kormányfő kifejezetten irreálisnak nevezte, hogy Ukrajna már 2027-ben csatlakozhatna az EU-hoz.
Emlékeztetett arra, hogy Horvátország viszonylag gyors uniós csatlakozása is hat évig tartott.
Emmanuel Macron francia államfő szintén visszafogottabb hangot ütött meg, amikor hangsúlyozta: most a legfontosabb egy pontos és tartható ütemterv kidolgozása Ukrajna és Moldova csatlakozására.
Orbán ellen esküdtek össze az európai vezetők
Az elmúlt években, ha volt is egység az Európai Unióban, az sokszor Orbán Viktorral szemben jött létre – hívta fel a figyelmet a Mandiner. Távozásával azonban ez a közös nevező is eltűnni látszik – és vele együtt az egység látszata is. Egy, a tárgyalásokra rálátó uniós tisztviselő foglalta össze a legjobban a dilemmát:
Az Ukrajna csatlakozását ellenző vezetők többé nem bújhatnak Orbán álláspontja mögé”.
Új erőközpont alakul a Patrióták EP-frakcióban
Miután az Európai Unió vezetőinek egy része fellélegzett a Fidesz és Orbán Viktor választási veresége után, a leköszönő magyar miniszterelnök által létrehozott Patrióták Európáért képviselőcsoport továbbviszi az orbáni hagyományokat. Sőt a politikai blokk nemhogy visszavonulna, hanem láthatóan új lendületet vesz:
még erőteljesebben követeli a szigorúbb migrációs politikát, illetve az uniós zöld átállás visszafordítását.
A Patrióták pártcsaládjának vezetői ezen a héten Portóban gyűltek össze, hogy demonstrálják: a magyar miniszterelnök veresége nem törés, hanem újratervezés. A fókusz most áthelyeződik: Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke és André Ventura, a portugál Chega (Elég!) mozgalom vezetője látványosan egymásra találtak, és közös küldetésként határozták meg Európa szuverenitásának „visszavételét”.
Ugyanazt a nyelvet beszéljük – a hazaszeretet és a nemzetek Európájának nyelvét”
– fogalmazott Ventura.
Bardella még tovább ment: Spanyolországot „az európai bevándorlás kapujának” nevezte, és világossá tette, hogy visszahozná a szigorúbb határellenőrzést. Mindketten élesen támadták az Európai Bizottság migrációs politikáját és zöld politikáját is, amely szerintük „katasztrofális” hatással van a gazdaságra, különösen a mezőgazdaságra. A csúcstalálkozó zárónyilatkozatában hangsúlyozták,
a Patrióták a nemzeti energiapolitika visszavételét és a „brüsszeli dogmák” lebontását követelik.
A háttérben azonban még nagyobb játszma zajlik, Bardella neve ugyanis egyre gyakrabban vetődik fel a 2027-es franciaországi elnökválasztás esélyeseként. Ha a patriótáknak sikerül áttörést elérniük egy nagy tagállamban, az akár az európai politikai erőviszonyokat is átrendezheti. Egy, a mozgalomhoz közel álló forrás szerint
szükség van egy nagy országra, amely vezeti ezt az irányt.”
A frakción belüli súlyát tekintve Franciaország jó eséllyel átveheti ezt a vezető szerepet.