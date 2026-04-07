J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában

J. D. Vance: Ön az egyetlen igazi államférfi Európában

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az amerikai alelnök kedden délelőtt érkezett Magyarországra. J. D. Vance délután a Karmelitában találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, és tárgyalásuk előtt pár mondatban méltatta vendéglátóját.
J. D. Vance személyében 35 év után érkezett újra Magyarországra amerikai alelnök.

Orbán Viktor a Karmelitában fogadta J. D. Vance-t Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor a Karmelitában fogadta a vendéget, aki a tárgyalások előtt köszönetét fejezte ki, és támogatásáról biztosította.

A Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolat, barátság nagyon fontos számunkra”

 – emelte ki az alelnök, majd hozzátette, 

mert önök fontos részei annak, ami Európát erőssé és virágzóvá tette.”

Ön az egyik igazi államférfi, az egyik, azt mondhatnám, az egyetlen igazi államférfi Európában, azon kevesek egyike, aki képes beszélni a világ minden tájáról érkező emberekkel”

 – méltatta vendéglátóját J. D. Vance, megjegyezve, hogy Orbán Viktor azon kevesek egyike, akik a világ bármely tájáról érkező emberekkel képes beszélni.

Galéria: Közös sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor és J. D. Vance
Orbán Viktor miniszterelnök fogadja J.D. Vance amerikai alelnököt a Karmelita kolostorban 2026. április 7-én

Az alelnök jelezte, nagyra értékeli a magyar kormányfőben azt, hogy diplomáciai képességek és a bölcsesség ilyen kombinációjával rendelkezik, ami szerinte szintén nagyon ritkán fordul elő valakiben.

Majd emlékeztetett arra is, hogy pár nap múlva Magyarországon választások lesznek, és ez is volt látogatásuk egyik apropója, ugyanis 

szerettünk volna eljönni, hogy sok szerencsét kívánjunk ehhez önnek.”

 

