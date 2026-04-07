J. D. Vance: Ön az egyetlen igazi államférfi Európában

J. D. Vance személyében 35 év után érkezett újra Magyarországra amerikai alelnök.

Orbán Viktor a Karmelitában fogadta J. D. Vance-t Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor a Karmelitában fogadta a vendéget, aki a tárgyalások előtt köszönetét fejezte ki, és támogatásáról biztosította.

A Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolat, barátság nagyon fontos számunkra”

– emelte ki az alelnök, majd hozzátette,

mert önök fontos részei annak, ami Európát erőssé és virágzóvá tette.”

Ön az egyik igazi államférfi, az egyik, azt mondhatnám, az egyetlen igazi államférfi Európában, azon kevesek egyike, aki képes beszélni a világ minden tájáról érkező emberekkel”

– méltatta vendéglátóját J. D. Vance, megjegyezve, hogy Orbán Viktor azon kevesek egyike, akik a világ bármely tájáról érkező emberekkel képes beszélni.