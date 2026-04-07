J. D. Vance: Ön az egyetlen igazi államférfi Európában

J. D. Vance személyében 35 év után érkezett újra Magyarországra amerikai alelnök.
Orbán Viktor a Karmelitában fogadta a vendéget, aki a tárgyalások előtt köszönetét fejezte ki, és támogatásáról biztosította.
A Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolat, barátság nagyon fontos számunkra”
– emelte ki az alelnök, majd hozzátette,
mert önök fontos részei annak, ami Európát erőssé és virágzóvá tette.”
Ön az egyik igazi államférfi, az egyik, azt mondhatnám, az egyetlen igazi államférfi Európában, azon kevesek egyike, aki képes beszélni a világ minden tájáról érkező emberekkel”
– méltatta vendéglátóját J. D. Vance, megjegyezve, hogy Orbán Viktor azon kevesek egyike, akik a világ bármely tájáról érkező emberekkel képes beszélni.
Az alelnök jelezte, nagyra értékeli a magyar kormányfőben azt, hogy diplomáciai képességek és a bölcsesség ilyen kombinációjával rendelkezik, ami szerinte szintén nagyon ritkán fordul elő valakiben.
Majd emlékeztetett arra is, hogy pár nap múlva Magyarországon választások lesznek, és ez is volt látogatásuk egyik apropója, ugyanis
szerettünk volna eljönni, hogy sok szerencsét kívánjunk ehhez önnek.”