A közösségi médiás óriásvállalatok szerint Magyar Péteren már nevetni sem szabad

Megint számtalan olyan oldalt töröl a TikTok és a Facebook, amelyek kormánypárti tartalmakat tesznek közzé. Vagy olyan mémoldalakat, amelyek Magyar Pétert teszik nevetségessé – közölte az Igazság órája csütörtöki műsorában Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője azt is elmondta Németh Balázs műsorvezetőnek, hogy ő maga is azt tapasztalja, a kampány végéhez közeledve „visszafojtják” saját közösségi oldalát.

Dávid Dóra tiszás EP-képviselő korábban a Facebook anyavállalatánál dolgozott (Fotó: Laurie DIEFFEMBACQ)

És hogy, hogy nem Dávid Dóra tiszás EP-képviselő éppen a META-nál, a Facebook anyavállalatánál dolgozott jogtanácsosként. Ezek is nyílt, durva beavatkozások a választásba, amiket ki kell vizsgálni – tette hozzá.

A Facebookon nem demokrácia, hanem hegemónia van

Egyre nagyobb botrány körvonalazódik a platform körül, miután felmerült a gyanú, hogy korlátozhatja Orbán Viktor bejegyzéseinek elérését a kampányidőszak legkiélezettebb időszakában. Egy ismert influenszer, Mario Nawfal arról írt, hogy a miniszterelnök posztjait egy ukránpárti cenzor korlátozhatja.