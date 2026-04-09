Polgárháborús helyzet egy uniós tagállamban az üzemanyagárak miatt – kivezényelték a katonákat

A közösségi médiás óriásvállalatok szerint Magyar Péteren már nevetni sem szabad

39 perce
39 perce
Meg kell majd vizsgálni, hogy a META miként avatkozott be a magyarországi választásokba. Kocsis Máté úgy látja, ismét kormánypártokkal szimpatizáló közösségi oldalakat töröl a Facebook és a TikTok.
Megint számtalan olyan oldalt töröl a TikTok és a Facebook, amelyek kormánypárti tartalmakat tesznek közzé. Vagy olyan mémoldalakat, amelyek Magyar Pétert teszik nevetségessé – közölte az Igazság órája csütörtöki műsorában Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője azt is elmondta Németh Balázs műsorvezetőnek, hogy ő maga is azt tapasztalja, a kampány végéhez közeledve „visszafojtják” saját közösségi oldalát.

Dávid Dóra tiszás EP-képviselő korábban a Facebook anyavállalatánál dolgozott (Fotó: Laurie DIEFFEMBACQ)

És hogy, hogy nem Dávid Dóra tiszás EP-képviselő éppen a META-nál, a Facebook anyavállalatánál dolgozott jogtanácsosként. Ezek is nyílt, durva beavatkozások a választásba, amiket ki kell vizsgálni – tette hozzá. 

A Facebookon nem demokrácia, hanem hegemónia van

Egyre nagyobb botrány körvonalazódik a platform körül, miután felmerült a gyanú, hogy korlátozhatja Orbán Viktor bejegyzéseinek elérését a kampányidőszak legkiélezettebb időszakában. Egy ismert influenszer, Mario Nawfal arról írt, hogy a miniszterelnök posztjait egy ukránpárti cenzor korlátozhatja.

 

 

