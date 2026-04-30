A Tűzfalcsoport arra hívja fel a figyelmet, hogy Dominik Kettner közismert német nagyvállalkozó szerint súlyos aggályok merültek fel a német védelmi miniszter háborús törekvéseivel kapcsolatban. A Merz kormány túlfokozott fegyverkezési és háborús politikája a német parlament költségvetési bizottságában a túlzott költségek miatt keltett aggodalmat, miközben a németországi katonai vezetők pedig attól tartanak, hogy ellenőrizhetetlen folyamtok indulnak be, ha a sorkötelesek 25%-a muzulmán lesz.
A szakértők szerint Merz fegyverkezési és háborús politikája gazdasági és társadalmi tragédiához vezethet
A német parlament költségvetési bizottsága még áprilisban leállította a védelmi minisztérium következő nagy beszerzését: 902 darab speciális dízelkonténer (tankkonténer) vásárlását, amelynek tervezett költsége 262,67 millió euró lett volna. A döntés hátterében nem a fegyverkezés általános elutasítása állt, hanem a döbbenetes árrobbanás: 2021-ben még darabonként 142 ezer euróért vásároltak 153 konténert az Alfons Haar Maschinenbau GmbH-tól, most pedig a darabár 291 ezer euróra ugrott – több mint duplájára –, miközben a rendelési mennyiség jelentősen nőtt. A piacokon hasonló konténerek 60 ezer euró körül mozognak; a különbséget alig magyarázza a beépített tartalék áramfejlesztő.
A Bundestagban nő a nemtetszés Pistorius védelmi miniszter kiadáspolitikája miatt. Már februárban a költségvetési bizottság több mint egymilliárd eurót vágott le tőle drónvásárlásokra. BILD-információi szerint áprilisban a képviselők leállították a védelmi minisztérium következő óriásprojektjét…“
Előbbi tehát nem az első eset, hogy a Bundestag lefékezi Pistorius drága beszerzéseit – korábban már jelentősen megnyirbálták a drónprogramot is.
Mindezek egyik kiindulópontja, hogy Boris Pistorius védelmi miniszter (SPD) vezetése alatt a védelmi kiadások robbanásszerűen nőnek. A 2026-os költségvetés tervei szerint a rendes védelmi büdzsé 82,69 milliárd euró, a külön alapból pedig további 25,51 milliárd euró érkezik – összesen mintegy 108 milliárd euró. Pistorius maga is többször hangsúlyozta: Németországnak „kriegstüchtignek” (háborúra késznek) kell lennie 2029-re, hogy elrettentse Oroszországot.
Nemrégiben pedig még ambiciózusabb célt fogalmazott meg: a Bundeswehrnek legalább 460 ezer bevethető katonát kell számlálnia. Egyes tábornokok azonban nyíltan aggódnak amiatt, hogy a sorkötelesek akár 25 százaléka muzulmán lehet – és attól tartanak, hogy a fegyverek eltűnhetnek, majd később polgárháborús helyzetben kerülhetnek felhasználásra.
Szakértők szerint a probléma nem csupán a rossz szerződéskötésben és a hadiipari profitokban rejlik, hanem magában a militarizációs logikában. Sőt, a 460 ezer fős hadsereg-terv még világosabban mutatja a militarizáció belső ellentmondásait: egy társadalomban, ahol a demográfiai változások miatt egyre több a bevándorló hátterű fiatal, a tömeges fegyverzés nem egységet teremt, hanem potenciális belső feszültségeket gerjeszt. A generálisok aggodalmát nem lehet egyszerűen „idegengyűlöletnek” bélyegezni – ez a valós következménye annak, amikor egy ország a béke helyett a háborús felkészülést teszi nemzeti céllá, anélkül hogy a társadalmi kohéziót erősítené. A rendszer egészét kellene megkérdőjelezni.
Németország 2022 óta veszélyes, történelmi léptékű fordulatot tett: a 100 milliárd eurós külön alap bevezetésével, a NATO 2%-os GDP-arányos védelmi kiadási céljának túlteljesítésével és a „Európa legerősebb konvencionális hadseregévé” válás ambíciójával a békeidőszak utáni legnagyobb fegyverkezési hullámot indította el. Ez a politika azonban paradox módon nem növeli a biztonságot, hanem inkább gerjeszti a feszültséget. A Litvánia-brigád és a hozzá tartozó logisztikai eszközök (mint ezek a konténerek) egyértelműen az ukrajnai konfliktus katonai eszkalációjára való felkészülést szolgálják. Ám a történelem tanúsága szerint ez a háborúpárti politika ritkán vezet tartós békéhez – inkább új fegyverkezési ciklusokat indít el.
A Bundestag döntése némiképp reménykeltő lehet, mert mutatja: még a koalíciós többség soraiban is növekszik az ellenállás a korlátlan pénzszórással szemben. Az Unió (CDU/CSU) képviselői már évenkénti „képesség-ellenőrzést” (Fähigkeitscontrolling) követelnek, hogy lássák, a milliárdok valóban növelik-e a Bundeswehr harcképességét.