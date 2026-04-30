A Tűzfalcsoport arra hívja fel a figyelmet, hogy Dominik Kettner közismert német nagyvállalkozó szerint súlyos aggályok merültek fel a német védelmi miniszter háborús törekvéseivel kapcsolatban. A Merz kormány túlfokozott fegyverkezési és háborús politikája a német parlament költségvetési bizottságában a túlzott költségek miatt keltett aggodalmat, miközben a németországi katonai vezetők pedig attól tartanak, hogy ellenőrizhetetlen folyamtok indulnak be, ha a sorkötelesek 25%-a muzulmán lesz.

A német közvéleményben egyre erősebb kritikák érik a Friedrich Merz vezette kormány fegyverkezési politikáját. A Bundestag költségvetési bizottsága már több drága beszerzést is leállított, miközben a katonai körökben amiatt nő az aggodalom, hogy a felgyorsított militarizáció következtében jelentős számú iszlám hátterű besorozott juthat majd fegyverhez. Egyre többen követelik Merz fegyverkezési és háborús politikájának megváltoztatását. Fotó: MARKUS SCHREIBER / POOL

A szakértők szerint Merz fegyverkezési és háborús politikája gazdasági és társadalmi tragédiához vezethet

A német parlament költségvetési bizottsága még áprilisban leállította a védelmi minisztérium következő nagy beszerzését: 902 darab speciális dízelkonténer (tankkonténer) vásárlását, amelynek tervezett költsége 262,67 millió euró lett volna. A döntés hátterében nem a fegyverkezés általános elutasítása állt, hanem a döbbenetes árrobbanás: 2021-ben még darabonként 142 ezer euróért vásároltak 153 konténert az Alfons Haar Maschinenbau GmbH-tól, most pedig a darabár 291 ezer euróra ugrott – több mint duplájára –, miközben a rendelési mennyiség jelentősen nőtt. A piacokon hasonló konténerek 60 ezer euró körül mozognak; a különbséget alig magyarázza a beépített tartalék áramfejlesztő.

A Bundestagban nő a nemtetszés Pistorius védelmi miniszter kiadáspolitikája miatt. Már februárban a költségvetési bizottság több mint egymilliárd eurót vágott le tőle drónvásárlásokra. BILD-információi szerint áprilisban a képviselők leállították a védelmi minisztérium következő óriásprojektjét…“

Előbbi tehát nem az első eset, hogy a Bundestag lefékezi Pistorius drága beszerzéseit – korábban már jelentősen megnyirbálták a drónprogramot is.

Mindezek egyik kiindulópontja, hogy Boris Pistorius védelmi miniszter (SPD) vezetése alatt a védelmi kiadások robbanásszerűen nőnek. A 2026-os költségvetés tervei szerint a rendes védelmi büdzsé 82,69 milliárd euró, a külön alapból pedig további 25,51 milliárd euró érkezik – összesen mintegy 108 milliárd euró. Pistorius maga is többször hangsúlyozta: Németországnak „kriegstüchtignek” (háborúra késznek) kell lennie 2029-re, hogy elrettentse Oroszországot.