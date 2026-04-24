Fekete öves aikidómester lesz a szociális és családügyi miniszter

Mint korábban beszámoltunk róla, szociális és családügyi miniszternek Kátai-Németh Vilmost kérte fel Magyar Péter.
Kátai-Németh Vilmos tizenhat évesen elveszítette a látását. Ezután a jogi pályát választotta, ügyvédként kezdett dolgozni, miközben a sportban is komoly szintre jutott, fekete öves aikidómester lett. Csepelen él, ahol helyi ügyvédként dolgozott, innen lépett be a politikába. A választáson végül kiemelkedő eredményt ért el egyéni jelöltként Budapest 9. számú országgyűlési egyéni választókerületében. Magyar Péter pénteken Kátai-Németh Vilmos miniszteri kinevezése mellett azt is bejelentette, hogy a közlekedési és beruházási tárcát Vitézy Dávid vezeti, de pénteken tudjuk meg azt is, hogy ki áll majd az oktatásügyi tárca élén.
16 minisztere lehet Magyar Péternek
A Tisza Párt vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy várhatóan 16 miniszter lesz a Tisza-kormányban, a fontosabb tárcák közül az oktatásnak, az igazságügynek, a belügynek nincs még minisztere. Magyar Péter már bejelentette, hogy:
- a pénzügyminiszter Kármán András lesz,
- a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István,
- a külügyminiszter Orbán Anita, az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt,
- a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz,
- az élő környezetért felelős miniszter, régi nevén környezetvédelmi miniszter Gajdos László lesz,
- az agrár- és élelmiszer-miniszter pedig Bóna Szabolcs,
- Ruff Bálint lesz a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
- a Tisza kaposvári képviselője, Lőrincz Viktória pedig a terület- és vidékfejlesztési minisztériumot fogja vezetni a hamarosan felálló Tisza-kormányban.