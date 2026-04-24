Fekete öves aikidómester lesz a szociális és családügyi miniszter

Mint korábban beszámoltunk róla, szociális és családügyi miniszternek Kátai-Németh Vilmost kérte fel Magyar Péter.

Kátai-Németh Vilmos tizenhat évesen elveszítette a látását. Ezután a jogi pályát választotta, ügyvédként kezdett dolgozni, miközben a sportban is komoly szintre jutott, fekete öves aikidómester lett. Csepelen él, ahol helyi ügyvédként dolgozott, innen lépett be a politikába. A választáson végül kiemelkedő eredményt ért el egyéni jelöltként Budapest 9. számú országgyűlési egyéni választókerületében. Magyar Péter pénteken Kátai-Németh Vilmos miniszteri kinevezése mellett azt is bejelentette, hogy a közlekedési és beruházási tárcát Vitézy Dávid vezeti, de pénteken tudjuk meg azt is, hogy ki áll majd az oktatásügyi tárca élén.

16 minisztere lehet Magyar Péternek

A Tisza Párt vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy várhatóan 16 miniszter lesz a Tisza-kormányban, a fontosabb tárcák közül az oktatásnak, az igazságügynek, a belügynek nincs még minisztere. Magyar Péter már bejelentette, hogy: