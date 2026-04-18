Ferencz Orsolya: A karrierjobboldaliak távozzanak a közösségünkből

A Parlament közelében található Vértanúk terén megrendezésre kerülő Magyar Úton Gyűlés fő megszólalója Ferencz Orsolya volt, aki ezúttal is kemény bírálatot fogalmazott meg.

Ferencz Orsolya űrkutató, miniszteri biztos a Magyar Úton Gyűlésen Fotó: Hatlaczki Balázs

Azért jöttem, hogy megbeszéljük, mi is történt velünk az elmúlt vasárnap. Kritikus pillanatban vagyunk, ha rosszul értékeljük a helyzetet, akkor tévedni fogunk, és belehal a közösségünk”

– vezette fel mondanivalóját a politikus.

Kiemelte, hogy el kell fogadni azt a tényt, a politikai ellenfél történelmi legitimációval győzött, és bízni kell benne, hogy míg a jobboldal méltósággal viseli a vereség „keserű terhét”, addig az ellenfél méltósággal viseli a győzelem súlyát.

A kampány véget ért. Eljött a számvetés ideje”

– hívta fel a figyelmet.

Véleménye szerint Magyarország érdeke, hogy azt a sok vívmányt, amit a Fidesz-kormány elért, sikerül megvédeni. Mint például a családok támogatása, a határaink védelme, vagy a kettős állampolgársággal elindított nemzet újraegyesítő folyamat.

Ferencz Orsolya arra is rámutatott, hogy mindenképpen szembe kell nézni a vereség okaival is. Ha ez elmarad, akkor „a vesztes oldalon ragadunk”. Igaz, hogy Orbán Viktor a felelősséget egy személyben a vállára vette, de a felelősség sohasem egy emberé.

A választási vereségnek jól meghatározható, konkrét okai vannak. Ez nem ködbe vesző, meghatározhatatlan titkoknak az erdeje”

– hangsúlyozta, majd példákkal is alátámasztotta szavait.

Jelezte, hogy valóban elmaradt az állami-politikai döntéshozatal és a magánvállalati világ egészségtelen összefonódásának feltárása, de az új országgyűlés ezt pótolhatja. Ha valaki vétett a törvények ellen, akkor arra teljese szigorral sújtsanak le, de ártatlanokat meghurcolni senkinek nem áll jogában! Ugyanis nem erre kaptak felhatallmazást.

A másik kritika, amelyet személyesen is alá tudok támasztani, az sok esetben a szakmaiság elnyomása volt partikuláris érdekek, kisszerű karrierjobboldaliak törtetése által”

– folytatta gondolatait Ferencz Orsolya. A források növelésével nem nőtt a szakmaiság is bizonyos szektorokban. Szerinte ez volt az egyik oka, amiért sokszázezer jobboldali végül a Tisza Pártnak adta a bizalmát és a szavazatát.

Ezeknek a magukat jobboldalinak mondó karrieristáknak, akik a kormányzás hosszú évei alatt érdekből ránk telepedtek, azt üzenem: azonnal és haladéktalanul távozzanak a közösségünkből! Bár gyanítom, hogy a legtöbben már múlt vasárnap, este 9 óra tájékán megtették”

– szólította meg ezeket a kártékony elemeket. Szintén távozásra szólította fel azokat, akik szavakban, érdekből, divatból keresztény elveket hirdettek, de tetteik leküzdhetetlen teherként húzták le a jobboldali közösséget. Bár nem mondott neveket, valószínűleg erre sor kerül a közeljövőben.

Nézzünk bátran a történelem új fejezete elé, és ígérjük meg magunknak, egymásnak és a hazánknak, hogy ezután jobban fogjuk csinálni”

– hangoztatta végül, és kiemelte, hogy új jobboldalt kell építeni.