Ferencz Orsolya: A karrierjobboldaliak távozzanak a közösségünkből

A Parlament közelében található Vértanúk terén megrendezésre kerülő Magyar Úton Gyűlés fő megszólalója Ferencz Orsolya volt, aki ezúttal is kemény bírálatot fogalmazott meg.
Azért jöttem, hogy megbeszéljük, mi is történt velünk az elmúlt vasárnap. Kritikus pillanatban vagyunk, ha rosszul értékeljük a helyzetet, akkor tévedni fogunk, és belehal a közösségünk”
– vezette fel mondanivalóját a politikus.
Kiemelte, hogy el kell fogadni azt a tényt, a politikai ellenfél történelmi legitimációval győzött, és bízni kell benne, hogy míg a jobboldal méltósággal viseli a vereség „keserű terhét”, addig az ellenfél méltósággal viseli a győzelem súlyát.
A kampány véget ért. Eljött a számvetés ideje”
– hívta fel a figyelmet.
Véleménye szerint Magyarország érdeke, hogy azt a sok vívmányt, amit a Fidesz-kormány elért, sikerül megvédeni. Mint például a családok támogatása, a határaink védelme, vagy a kettős állampolgársággal elindított nemzet újraegyesítő folyamat.
Ferencz Orsolya arra is rámutatott, hogy mindenképpen szembe kell nézni a vereség okaival is. Ha ez elmarad, akkor „a vesztes oldalon ragadunk”. Igaz, hogy Orbán Viktor a felelősséget egy személyben a vállára vette, de a felelősség sohasem egy emberé.
A választási vereségnek jól meghatározható, konkrét okai vannak. Ez nem ködbe vesző, meghatározhatatlan titkoknak az erdeje”
– hangsúlyozta, majd példákkal is alátámasztotta szavait.
Jelezte, hogy valóban elmaradt az állami-politikai döntéshozatal és a magánvállalati világ egészségtelen összefonódásának feltárása, de az új országgyűlés ezt pótolhatja. Ha valaki vétett a törvények ellen, akkor arra teljese szigorral sújtsanak le, de ártatlanokat meghurcolni senkinek nem áll jogában! Ugyanis nem erre kaptak felhatallmazást.
A másik kritika, amelyet személyesen is alá tudok támasztani, az sok esetben a szakmaiság elnyomása volt partikuláris érdekek, kisszerű karrierjobboldaliak törtetése által”
– folytatta gondolatait Ferencz Orsolya. A források növelésével nem nőtt a szakmaiság is bizonyos szektorokban. Szerinte ez volt az egyik oka, amiért sokszázezer jobboldali végül a Tisza Pártnak adta a bizalmát és a szavazatát.
Ezeknek a magukat jobboldalinak mondó karrieristáknak, akik a kormányzás hosszú évei alatt érdekből ránk telepedtek, azt üzenem: azonnal és haladéktalanul távozzanak a közösségünkből! Bár gyanítom, hogy a legtöbben már múlt vasárnap, este 9 óra tájékán megtették”
– szólította meg ezeket a kártékony elemeket. Szintén távozásra szólította fel azokat, akik szavakban, érdekből, divatból keresztény elveket hirdettek, de tetteik leküzdhetetlen teherként húzták le a jobboldali közösséget. Bár nem mondott neveket, valószínűleg erre sor kerül a közeljövőben.
Nézzünk bátran a történelem új fejezete elé, és ígérjük meg magunknak, egymásnak és a hazánknak, hogy ezután jobban fogjuk csinálni”
– hangoztatta végül, és kiemelte, hogy új jobboldalt kell építeni.