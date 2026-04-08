Egyre nő a feszültség a Tisza Pártban a nyilvánosságra került hangfelvételek miatt

A Magyar Nemzet forrásai szerint nem feltétlenül a felvételek konkrét tartalma a legnagyobb probléma, hanem maga a kiszivárgás ténye, amely a belső kohéziót gyengíti. Több, az elnökséggel együtt dolgozó informátor is úgy látja, hogy a történtek bizalmi válságot idéztek elő.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Manfred Weber, az EPP vezetője Zágrábban (Fotó: Csudai Sándor)

A háttérben zajló egyeztetések során több jelölt is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a kialakult helyzet ronthatja a párt hitelességét, és megnehezítheti a kommunikációt a vezetéssel. A források szerint mindez különösen érzékeny időszakban történik, amikor a kampány szempontjából kulcsfontosságú lenne az egységes fellépés.

A beszámolók alapján a mozgósítás is nehezebbé vált. A belső feszültségek miatt egyre több magánakció jelenik meg, amelyeket az elnökségnek kell kezelnie. Egy, az önkéntesek koordinációjára rálátó informátor szerint egyre nehezebb fenntartani a stabil működés látszatát.