Egyre nő a feszültség a Tisza Pártban a nyilvánosságra került hangfelvételek miatt

A Magyar Nemzet forrásai szerint nem feltétlenül a felvételek konkrét tartalma a legnagyobb probléma, hanem maga a kiszivárgás ténye, amely a belső kohéziót gyengíti. Több, az elnökséggel együtt dolgozó informátor is úgy látja, hogy a történtek bizalmi válságot idéztek elő.
A háttérben zajló egyeztetések során több jelölt is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a kialakult helyzet ronthatja a párt hitelességét, és megnehezítheti a kommunikációt a vezetéssel. A források szerint mindez különösen érzékeny időszakban történik, amikor a kampány szempontjából kulcsfontosságú lenne az egységes fellépés.
A beszámolók alapján a mozgósítás is nehezebbé vált. A belső feszültségek miatt egyre több magánakció jelenik meg, amelyeket az elnökségnek kell kezelnie. Egy, az önkéntesek koordinációjára rálátó informátor szerint egyre nehezebb fenntartani a stabil működés látszatát.
A lap forrásai úgy tudják, hogy
bár kifelé viszonylag egységes kommunikáció zajlik, a hangfelvételek ügye a belső fórumokon továbbra is napirenden van. Többen arra számítanak, hogy a valódi következmények csak a választások után jelentkeznek majd.
A háttérben már most felmerültek olyan forgatókönyvek is, amelyek szerint az eredmények függvényében személyi és stratégiai kérdések kerülhetnek előtérbe. A párt jelenleg a károk minimalizálására törekszik, azonban a feszültségek kezelése a későbbiekben elkerülhetetlennek tűnik.