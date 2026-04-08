hangfelvétel

Egyre nő a feszültség a Tisza Pártban a nyilvánosságra került hangfelvételek miatt

Egyre nagyobb a bizonytalanság a Tisza Pártban a nyilvánosságra került hangfelvételek miatt, amelyek a kampány hajrájában komoly belső feszültségeket okozhatnak. A Magyar Nemzet információi szerint a történtek megingatták a párton belüli bizalmat, és a következmények akár a választások után is érezhetők lesznek.
A Magyar Nemzet forrásai szerint nem feltétlenül a felvételek konkrét tartalma a legnagyobb probléma, hanem maga a kiszivárgás ténye, amely a belső kohéziót gyengíti. Több, az elnökséggel együtt dolgozó informátor is úgy látja, hogy a történtek bizalmi válságot idéztek elő.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Manfred Weber, az EPP vezetője Zágrábban (Fotó: Csudai Sándor)

A háttérben zajló egyeztetések során több jelölt is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a kialakult helyzet ronthatja a párt hitelességét, és megnehezítheti a kommunikációt a vezetéssel. A források szerint mindez különösen érzékeny időszakban történik, amikor a kampány szempontjából kulcsfontosságú lenne az egységes fellépés.

A beszámolók alapján a mozgósítás is nehezebbé vált. A belső feszültségek miatt egyre több magánakció jelenik meg, amelyeket az elnökségnek kell kezelnie. Egy, az önkéntesek koordinációjára rálátó informátor szerint egyre nehezebb fenntartani a stabil működés látszatát.

Érdekes hangfelvétel lett elérhető a radnaimark.hu oldalon

A lap forrásai úgy tudják, hogy 

bár kifelé viszonylag egységes kommunikáció zajlik, a hangfelvételek ügye a belső fórumokon továbbra is napirenden van. Többen arra számítanak, hogy a valódi következmények csak a választások után jelentkeznek majd.

A háttérben már most felmerültek olyan forgatókönyvek is, amelyek szerint az eredmények függvényében személyi és stratégiai kérdések kerülhetnek előtérbe. A párt jelenleg a károk minimalizálására törekszik, azonban a feszültségek kezelése a későbbiekben elkerülhetetlennek tűnik.

