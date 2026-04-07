Fiatal vagy? Számtalan kormányzati támogatásból válogathatsz!

Tizennyolc és harminc év közötti fiatal vagy, de nem érdekel a politika? Lehet, hogy több százezer forintnyi támogatásról mondasz le amiatt, mert nem érdekel a politika – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Fröccs a TikTok oldalán, kiemelve:

az Ifistart.hu oldalon viszont minden olyan támogatást megtalálhatnak a fiatalok, amit igénybe tudnak venni.

A portálon összesen 257 kormányzati támogatás van felsorolva, köztük lakhatás, vállalkozás, utazás vagy tanulás témakörében. – Kérdés, élsz-e vele? Ezek a támogatások nem maguktól lettek, elsöprő többsége az elmúlt 16 év kormányzati munka eredményei. Amikor elmész szavazni, valójában arról döntesz, hogy ezek a támogatások maradnak-e – mutatott rá a Nemzeti Fröccs.