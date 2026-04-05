A fiatalokhoz szólt Mészáros Nóra: A jövőtök a tét, döntsetek okosan!

Egyre több figyelmeztetés hangzik el a jövőépítés kapcsán a közéletben. A fiatalok előtt álló döntések hosszú távon meghatározzák a karrierjüket és életük alakulását. Ezért nem mindegy, hogyan döntenek egy hét múlva, április 12-én.

A fiatalok jövője a tét

A fiatalok jövője a tét

Mészáros Nóra egy közösségi médiában terjedő videóban a fiatalokat szólította meg. Azt mondta, hogy mindenkinek valahol el kell kezdenie, de nem mindegy, hogyan indul el az ember a saját útján.

A videóban kiemelte: a fiatalok hivatást és szakmát választanak azért, hogy egy sikeres karrierutat építhessenek fel. Ehhez azonban szükség van támogatásra és lehetőségekre.

Támogatások és lehetőségek

Elmondása szerint az elmúlt 16 évben a fiatalok számos támogatást kaptak. Ide sorolta az adómentességet, az adókedvezményeket, valamint a fiatal édesanyák számára biztosított plusz juttatásokat és lakásvásárlási lehetőségeket.

A döntés a fiatalok kezében van

Mészáros Nóra hangsúlyozta, hogy ezek a lehetőségek csak akkor maradhatnak meg, ha a fiatalok élnek a döntés lehetőségével.

A videó végén arra hívta fel a figyelmet, hogy április 12-én minden szavazat számít, hiszen a jövő a tét, ezért mindenki döntsön okosan.

