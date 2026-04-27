Nagy nevek maradhatnak ki a Fidesz új frakciójából, Lázár Jánosról is döntés született

Újabb nevek kerültek nyilvánosságra a Fidesz-KDNP következő parlamenti frakciójával kapcsolatban. Kövér László és Hollik István sem lesz tagja az új országgyűlési csapatnak, miközben Lázár János jelezte, hogy felveszi mandátumát és beül a Parlamentbe.
Hollik István közösségi oldalán jelentette be döntését. Azt írta, a következő parlamentnek nem lesz tagja, ugyanakkor továbbra is patrióta, keresztény családapaként számíthatnak rá támogatói. Hollik 2015 óta volt országgyűlési képviselő, később kormányszóvivőként, majd a Fidesz kommunikációs igazgatójaként is dolgozott.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetője, leendő miniszterelnök (b2) és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz delegációjának vezetője (j2) az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban 2026. április 17-én. Balról Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója
Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Sajtóértesülések szerint Kövér László sem veszi fel listás mandátumát. A politikus hosszú időn át töltötte be az Országgyűlés elnöki tisztségét, így távozása jelentős változást jelenthet a Fidesz parlamenti struktúrájában.

Eközben Lázár János arról beszélt, hogy jövőbeli feladatköre még nem dőlt el, ugyanakkor megerősítette: felveszi mandátumát, beül az Országgyűlésbe, és egy évig vállalja a parlamenti munkát. Hozzátette, célja a Fidesz belső megújulásának segítése.

A frakció hivatalos névsora továbbra sem ismert, de az elmúlt napok bejelentései alapján látható, hogy a pártszövetség jelentős személyi átalakításra készül. 

