Nagy nevek maradhatnak ki a Fidesz új frakciójából, Lázár Jánosról is döntés született

Hollik István közösségi oldalán jelentette be döntését. Azt írta, a következő parlamentnek nem lesz tagja, ugyanakkor továbbra is patrióta, keresztény családapaként számíthatnak rá támogatói. Hollik 2015 óta volt országgyűlési képviselő, később kormányszóvivőként, majd a Fidesz kommunikációs igazgatójaként is dolgozott.
Sajtóértesülések szerint Kövér László sem veszi fel listás mandátumát. A politikus hosszú időn át töltötte be az Országgyűlés elnöki tisztségét, így távozása jelentős változást jelenthet a Fidesz parlamenti struktúrájában.
Eközben Lázár János arról beszélt, hogy jövőbeli feladatköre még nem dőlt el, ugyanakkor megerősítette: felveszi mandátumát, beül az Országgyűlésbe, és egy évig vállalja a parlamenti munkát. Hozzátette, célja a Fidesz belső megújulásának segítése.
A frakció hivatalos névsora továbbra sem ismert, de az elmúlt napok bejelentései alapján látható, hogy a pártszövetség jelentős személyi átalakításra készül.