Megnevezte a Fidesz-frakció hét szóvivőjét Gulyás Gergely, a képviselőcsoport vezetője szerdán. Hegedűs Barbara, Koncz Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Németh Balázs, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert „adnak majd hangot a nemzeti oldalt támogató két és fél millió választópolgár véleményének és lesznek kritikus, de korrekt szószólói az ellenzéki politikának" – közölte Facebook-oldalán Gulyás Gergely.

Koncz Zsófia, a megújult Fidesz-frakció egyik szóvivője.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a Fidesz megújult parlamenti frakciója a „normalitást" fogja képviselni az Országgyűlésben,

konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készül.

Mint írta, a Fidesz képviselőcsoportjának hétfői alakuló ülésén döntöttek a hét frakcióvezető-helyettes személyéről, akik a következő parlamenti ciklusban a Fidesz-frakció szóvivői is lesznek.

A Fidesz 44 fős frakciója hétfőn alakult meg, vezetője Gulyás Gergely. A most bejelentett szóvivőkön kívül frakcióvezető-helyettes még Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György frakcióigazgató.