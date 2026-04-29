Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt látnia kell!

országgyűlés

Megnevezte a Fidesz-frakció hét szóvivőjét Gulyás Gergely

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készülnek a képviselők. A Fidesz-frakció hét frakcióvezető-helyettese egyben szóvivő is lett, céljuk a normalitás képviselete az Országgyűlésben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megnevezte a Fidesz-frakció hét szóvivőjét Gulyás Gergely, a képviselőcsoport vezetője szerdán. Hegedűs Barbara, Koncz Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Németh Balázs, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert „adnak majd hangot a nemzeti oldalt támogató két és fél millió választópolgár véleményének és lesznek kritikus, de korrekt szószólói az ellenzéki politikának" – közölte Facebook-oldalán Gulyás Gergely.

Koncz Zsófia, a megújult Fidesz-frakció egyik szóvivője
Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a Fidesz megújult parlamenti frakciója a „normalitást" fogja képviselni az Országgyűlésben,

konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készül.

A Fidesz-frakció 44 fős, vezetője Gulyás Gergely

Mint írta, a Fidesz képviselőcsoportjának hétfői alakuló ülésén döntöttek a hét frakcióvezető-helyettes személyéről, akik a következő parlamenti ciklusban a Fidesz-frakció szóvivői is lesznek.

A Fidesz 44 fős frakciója hétfőn alakult meg, vezetője Gulyás Gergely. A most bejelentett szóvivőkön kívül frakcióvezető-helyettes még Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György frakcióigazgató.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!