Hamarosan bejelentik a Fidesz-frakció tagjait

Gulyás Gergely frakcióvezető hamarosan bejelenti a hétfői egyeztetések után megalakuló Fidesz-frakció új vezető tisztviselőit.
Hamarosan kiderül, kikkel vág neki a Fidesz a következő parlamenti ciklusnak. Az Orbán Viktor vezette párt 16 év kormányzás után ellenzékbe szorul, és a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben már egy átalakult frakció foglal helyet – 36 év után először Orbán Viktor nélkül. Több olyan meghatározó politikus is búcsúzik a parlamenttől, akik jelenléte eddig szinte magától értetődő volt a Tisztelt Ház ülésein.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!