A Fidesz-kampánybuszból posztolt a HírTV riporternője – videó

Déri Stefi a közösségi oldalán jelentette be: az a megtiszteltetés érte, hogy a kampány utolsó napján elkísérheti stábjával Orbán Viktort. Korán indult a nap, vagyis a Fidesz-kampánybusz: már reggel hat óra körül érkeztek az első posztok.

Déri nemrég a járműből posztolt, ahová éppen akkor szállt fel Szijjártó Péter. Orbán Viktor ekkor már a fedélzeten tartózkodott és megviccelte miniszterét. Majd a tárcavezető megosztott egy történetet: „Volt úgy, hogy mentünk Szerbiába, leadtuk a listát és hívtak, hogy valami eltévesztődött, mert a sofőr neve helyett a miniszter úr van beírva. Mondtam, hogy nem, az ugyanaz."

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a Fidesz a budai Várban, a Szentháromság téren tartja a kampányzáróját. A tervek szerint Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólal.

