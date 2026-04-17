Megszólalt a Fidesz kampányfőnöke

Orbán Balázs a műsor elején arról beszélt, hogy a jobboldali közösségnek fontos volt az, amiért küzdöttek.

A „letaglózó" választási eredményről és a Fidesz teljes megújulásáról is beszélt a Mandiner Reakció című műsorában Kacsoh Dánielnek Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke. Orbán Balázs elmondta, hogy: ha autoriter, koncepciós perekhez hasonlító eljárások, joggal való visszaélések következnek, akkor a Fidesz-KDNP mindenki mellett ki fog állni:

Orbán Balázs: A Fidesz-KDNP mindenki mellett ki fog állni

A hazáért küzdöttünk annak ellenére, hogy a választópolgárok most úgy döntöttek, hogy másnak adják a bizalmat. Az, hogy a nemzeti oldal kiáll Magyarországért, az egy fontos dolog volt és fontos dolog”

- mondta Orbán Balázs.

Orbán Balázs a beszélgetésben arról is beszélt, hogy a választási vereség súlya őt magát is letaglózta, különösen azért, mert a Fidesz–KDNP 2,3 millió szavazatot kapott, ami korábban akár kétharmados győzelemhez is elegendő lett volna.

Most azonban a másik oldalon 3,1 millió szavazat gyűlt össze, ami azt mutatja, hogy a 2022-ben még a kormánypártokat támogató szavazók egy része ezúttal átpártolt az ellenzékhez”

- mondta Orbán Balázs, aki szerint a döntő tényező az volt, hogy ezeket a választókat nem tudták meggyőzni arról, hogy a nemzeti kormányzásnak vannak olyan vívmányai, amelyeket veszély fenyeget, és ezek megvédése fontosabb, mint egy bizonytalan, kontúrtalan változás.

A Tisza kétharmados felhatalmazásával kapcsolatban leszögezte:

A párt ezzel megkapta azt a bizalmat és felhatalmazást, ami ahhoz kell, hogy végre tudják hajtani a programjukat."

Ami az országgal, a gazdasággal, a külpolitikában történik, azért Orbán Balázs szerint csak és kizárólag a Tiszát terheli majd a kormányzati felelősség.

Ha pedig autoriter, koncepciós perekhez hasonlító eljárások, joggal való visszaélések következnek, akkor a Fidesz-KDNP mindenki mellett ki fog állni. A pártszövetség politikai programjának része lesz a szabadságért való küzdelem is"

- tette hozzá.

Orbán Balázs kijelentette azt is: egyetért Orbán Viktorral abban, hogy a pártban teljes megújulásra van szükség.

A Fidesz szavazói nem változtak meg, ők ugyanúgy szabadság- és hazaszeretők és félnek attól, hogy mi történik Magyarországon, Európában; arra keresik a válaszokat, hogyan tudjuk biztosítani Magyarország békéjét és biztonságát. Ezeknek a szavazóknak szükségük van képviseletre, és ezt a képviseletet a legjobban a Fidesz-KDNP tudja ellátni.”

- mondta Orbán Balázs hozzátéve, hogy a kormány rendezett módon adja át a hivatalát, miközben a költségvetés stabil, a deviza- és az aranytartalékok a legmagasabb szinten vannak.