Megszólalt a Fidesz kampányfőnöke

Orbán Balázs a műsor elején arról beszélt, hogy a jobboldali közösségnek fontos volt az, amiért küzdöttek.
Orbán Balázs: A Fidesz-KDNP mindenki mellett ki fog állni
A hazáért küzdöttünk annak ellenére, hogy a választópolgárok most úgy döntöttek, hogy másnak adják a bizalmat. Az, hogy a nemzeti oldal kiáll Magyarországért, az egy fontos dolog volt és fontos dolog”
- mondta Orbán Balázs.
Orbán Balázs a beszélgetésben arról is beszélt, hogy a választási vereség súlya őt magát is letaglózta, különösen azért, mert a Fidesz–KDNP 2,3 millió szavazatot kapott, ami korábban akár kétharmados győzelemhez is elegendő lett volna.
Most azonban a másik oldalon 3,1 millió szavazat gyűlt össze, ami azt mutatja, hogy a 2022-ben még a kormánypártokat támogató szavazók egy része ezúttal átpártolt az ellenzékhez”
- mondta Orbán Balázs, aki szerint a döntő tényező az volt, hogy ezeket a választókat nem tudták meggyőzni arról, hogy a nemzeti kormányzásnak vannak olyan vívmányai, amelyeket veszély fenyeget, és ezek megvédése fontosabb, mint egy bizonytalan, kontúrtalan változás.
A Tisza kétharmados felhatalmazásával kapcsolatban leszögezte:
A párt ezzel megkapta azt a bizalmat és felhatalmazást, ami ahhoz kell, hogy végre tudják hajtani a programjukat."
Ami az országgal, a gazdasággal, a külpolitikában történik, azért Orbán Balázs szerint csak és kizárólag a Tiszát terheli majd a kormányzati felelősség.
Ha pedig autoriter, koncepciós perekhez hasonlító eljárások, joggal való visszaélések következnek, akkor a Fidesz-KDNP mindenki mellett ki fog állni. A pártszövetség politikai programjának része lesz a szabadságért való küzdelem is"
- tette hozzá.
Orbán Balázs kijelentette azt is: egyetért Orbán Viktorral abban, hogy a pártban teljes megújulásra van szükség.
A Fidesz szavazói nem változtak meg, ők ugyanúgy szabadság- és hazaszeretők és félnek attól, hogy mi történik Magyarországon, Európában; arra keresik a válaszokat, hogyan tudjuk biztosítani Magyarország békéjét és biztonságát. Ezeknek a szavazóknak szükségük van képviseletre, és ezt a képviseletet a legjobban a Fidesz-KDNP tudja ellátni.”
- mondta Orbán Balázs hozzátéve, hogy a kormány rendezett módon adja át a hivatalát, miközben a költségvetés stabil, a deviza- és az aranytartalékok a legmagasabb szinten vannak.
A kampány alapvetéséről is beszélt Orbán Balázs:
2022 óta, a ciklus kezdete óta, amikor a háború, az energiaválság és az infláció, a gazdasági nehézségek megérkeztek Magyarországra, akkor mi azt tapasztaltuk, hogy a társadalomnak nagyjából 40%-a az, aki elégedett, optimista és 60 százaléka az, aki nem optimista. Az egész helyzetet, európai helyzetet magunk között úgy érzékeltük, hogy ez még egy európai összehasonlításban még a többi kormányokhoz képest még egy kifejezetten jó arány. Így aztán a választási kampányt, meg az egész ciklust arra építettük, hogy megvédjük az emberek életszínvonalát, még akkor is, ha ezért bizonyos növekedésről le kell mondani. És nyilván még azzal együtt is, hogy viszont eladósodást nem akartunk vállalni. És azt gondoltuk, hogy az emberek ezt értékelni fogják, és azok, akik pedig pesszimisták, nekik azt a választási kampánybeli üzenetet fogalmaztuk meg, hogy persze a dolgok nem tökéletesek, de ha körülnézünk, hogy milyen a világ körülöttünk, és mi a helyzet máshol, és mi az ellenfélnek az ajánlata, ahhoz képest akár sokkal rosszabb is lehet, és ezért támogassanak minket. Az ellenfélnek az ajánlata pedig egyszerű volt, hogy változás és az jobb lesz. És ezt az ajánlatot a választópolgároknak a többsége jobbnak tartotta most, mint a mi ajánlatunkat. Ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy azért itt olyan dolgok történtek a kampányban, amik korábban az elmúlt 35 évben nem történtek.
A téves közvélemény-kutatási adatokról ezt mondta:
A kutatási eredmények alapján, amiket mi láttunk, mi mindig láttunk egy ösvényt, ami a győzelemben vezet, és nyerni akartunk. És ezen az ösvényen szerettünk volna végigmenni. Valószínű, hogyha jobban a kutatások mélyére nézünk, vagy a mozgósítási tapasztalatok mélyére nézünk, akkor láthattuk volna, hogy egy ezzel ellentétes forgatókönyv is van, és akkor egy teljesen más stratégia mentén kellett volna menni, de mi győzni szerettünk volna, meg szerettük volna győzni a választópolgároknak a többségét, hogy támogassanak minket és bíztunk az igazunkban."
A Fidesz volt kampányfőnöke szólt a közösségi média szerepéről is a kampány során.
Tehát sok mindent lehet mondani a közösségi médiáról. Természetesen az is igaz, hogy az ellenfél szavazói inkább a közösségi médián szerveződtek meg, mondjuk a kormánypárti vagy jobboldali, most már nemzeti oldalbeli szavazók, azok pedig inkább a hagyományos közéleti tereken szerveződtek meg, de az, hogy a közösségi médiában folytatott küzdelem az egyenlőtlen küzdelem volt, az igaz. Tehát azért az, hogy Brüsszel elindít egy eljárást, egy cenzúra eljárást, és ez folyik a választási kampány utolsó időszakában, azért azt gondolhatjuk, hogy az nem a nemzeti oldalt segítette"
- tette hozzá.
Orbán Balázs arról is beszélt, hogy a Fidesz előtt teljes megújulás áll.
Magyarországon egy olyan politikai erő került hatalomra, amely valójában a baloldali, centrista, brüsszeli irányvonalat képviseli, és ezzel szemben továbbra is szükség van egy olyan nemzeti politikai közösségre, amely hisz Európában, de abban is, hogy Európát a nemzeteknek kell megmenteniük, és hogy Magyarországnak lehet saját útja a brüsszeli elvárásokkal szemben is"
- hangsúlyozta, majd úgy fogalmazott: „erre a szerepre szükség van”, és ezt a szerepet csak egy teljesen megújult Fidesz–KDNP tudja betölteni. Hangsúlyozta, ugyanakkor:
A Fidesz szavazói nem változtak meg, ugyanúgy szabadságszerető, hazaszerető emberek, akik féltik Magyarország békéjét és biztonságát, ezért továbbra is szükségük van politikai képviseletre."
A beszélgetésben felmerült a Fidesz elmúlt évekbeli kormányzópárti működésének árnyoldala is. Orbán Balázs elismerte, hogy a hosszú kormányzás nyomán a párt eltávolodott a klasszikus mozgalmi karaktertől, és most ismét mozgalommá kell válnia. Úgy vélte, ez új energiákat szabadíthat fel, ha sikerül jól megszervezni a megújulást. A luxus, az életmód és az establishment-ellenes közhangulat kérdésére reagálva azt mondta:
Valóban egy egész nyugati politikai korszakot meghatározó anti-establishment alapérzület van jelen, ezért a konzervatív, visszafogott és az emberek problémáit valóban értő politikai magatartás az elvárt."
Elismerte, hogy az elmúlt időszakban voltak olyan képek és jelenségek, amelyek nem illettek ebbe a mintába, és ezt nemcsak kommunikációs, hanem mélyebb közösségi és politikai kérdésnek nevezte.
A Matthias Corvinus Collegium jövőjéről szólva Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy:
Az MCC egy harmincéves tehetséggondozó intézmény, amely ma már csaknem tízezer fiatal ingyenes képzését végzi országszerte. Az állami támogatással létrejött intézmény vagyonát sikerült gyarapítani, az MCC pedig nemzetközi reputációt szerzett, ezért különösen fontos, hogy politikai viták ne veszélyeztessék a működését."
Kiemelte: az MCC nem politikai, hanem tehetséggondozó intézmény, ezért európai jogállami módon kell róla gondolkodni.
A beszélgetés végén Orbán Balázs a saját politikai jövőjéről is szólt.
Jelenleg a teljes megújulás előkészítését látom magam előtt, és továbbra is úgy érzem, hogy a nemzeti és szuverenista politikának van jövője Európában"
- mondta, majd azzal folytatta, hogy szerinte, ha a Fidesz–KDNP képes jól végrehajtani a megújulást, új embereket bevonni és új lendületet szerezni, akkor ő maga is szívesen dolgozik tovább ott, ahol a politikai közösség feladatot talál számára.