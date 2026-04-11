Orbán Viktor már hajnalban üzent – ez mindent eldönthet a választás előtt

Korán kezdődött a nap Orbán Viktornak, aki nem sokkal reggel hat óra után posztolt a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében megosztott minden fontos tudnivalót pártja kampányzárójával kapcsolatban: "19:00 óra; Szentháromság tér." Majd hozzátette:

Gyere el te is, vasárnap pedig szavazz a Fideszre!

Az előzetes hírek szerint az eseményen fel fog szólalni a Fidesz-kampány másik két fő arca, Szijjártó Péter és Lázár János is. A szervezők ezúttal is hatalmas tömegre számítanak.