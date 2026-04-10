Orbán Viktor meghirdette a kampányzáró helyszínét és időpontját. A Fidesz-KDNP pártszövetség szombaton 19 órakor, a Szentháromság téren zárja le a kampányát.
Szijjártó, Orbán és Lázár a miniszterelnök által beígért sztárfellépők listája a Fidesz-KDNP pártszövetség kampányzáró eseményén.
És még sok meglepetést is tartogat a rendezvény az Orbán Viktor közösségi oldalán megjelent közlemény szerint.
Fidesz-KDNP-kampányzáró szombaton a Szentháromság téren
Találkozzunk ott 19:00-kor!"
– invitálja a szavazókat a miniszterelnök.
