Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Belső törésvonalak a leendő Tisza-kormányban: már az indulás előtt recseg-ropog a rendszer

Ezt látnia kell!

A Fidesz–KDNP képviselői kezdeményezték a brüsszeli büntetőeljárás törlését

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kezdeményezte a Magyarországgal szembeni hetes cikkely szerinti eljárás azonnali megszüntetését a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációja – jelentette be Deutsch Tamás szerdán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán közzétett videójában jelentette be, hogy a Fidesz–KDNP hivatalosan kezdeményezte a Magyarországgal szembeni, úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárás megszüntetését az Európai Bizottságnál.

A Fidesz–KDNP képviselői léptek, ezt követelik Brüsszeltől
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

 

A Tisza Párt választási győzelme után maga Manfred Weber is elismeri, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást kizárólag a politikai nyomásgyakorlás érdekében alkalmazták Magyarországgal szemben

– fogalmazott Deutsch.

Szerinte „soha nem is volt semmilyen valódi jogállamisági probléma” Magyarországon. A politikus szerint az évek óta fennálló hetes cikkely szerinti eljárás valódi oka az volt, hogy a „Brüsszel-párti erők oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba”

„Magyarország az első”, és hozzátette, hogy a magyar emberek melletti kiállás jegyében kezdeményezték a szerinte szégyenteljes hetes cikkely szerinti eljárás azonnali megszüntetését.

Jogálmiság ás európai értékek

Manfred Weber korábban úgy fogalmazott:

A Magyarország ellen indított, 7. cikk szerinti eljárás egyértelműen összefüggésben állt Orbán Viktor jogállamiság-ellenes politikájával.

Elmondta, hogy a leendő miniszterelnök, Magyar Péter részéről most egyértelmű elkötelezettséget látnak a jogállamiság és az európai alapértékek iránt.

A frakcióvezető és pártelnök szerint az Európai Parlamentnek el kell ismernie az új magyar kormányfő Európa-barát politikáját, és ennek megfelelően meg kell tenni az első lépéseket az eljárás lezárása érdekében. 

Az uniós szerződés hetedik cikke szerinti eljárás azokkal a tagállamokkal szemben alkalmazható, amelyek megsértik az Európai Unió alapértékeit. A többi tagállam részéről ennek egyhangú megállapítására van szükség, és csak ezt követően sújthatják büntetéssel az adott országot, ami a szerződés szerint akár a szavazati jog felfüggesztése is lehet.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!