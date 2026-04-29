A Fidesz–KDNP képviselői kezdeményezték a brüsszeli büntetőeljárás törlését

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán közzétett videójában jelentette be, hogy a Fidesz–KDNP hivatalosan kezdeményezte a Magyarországgal szembeni, úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárás megszüntetését az Európai Bizottságnál.
A Tisza Párt választási győzelme után maga Manfred Weber is elismeri, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást kizárólag a politikai nyomásgyakorlás érdekében alkalmazták Magyarországgal szemben
– fogalmazott Deutsch.
Szerinte „soha nem is volt semmilyen valódi jogállamisági probléma” Magyarországon. A politikus szerint az évek óta fennálló hetes cikkely szerinti eljárás valódi oka az volt, hogy a „Brüsszel-párti erők oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba”
„Magyarország az első”, és hozzátette, hogy a magyar emberek melletti kiállás jegyében kezdeményezték a szerinte szégyenteljes hetes cikkely szerinti eljárás azonnali megszüntetését.
Jogálmiság ás európai értékek
Manfred Weber korábban úgy fogalmazott:
A Magyarország ellen indított, 7. cikk szerinti eljárás egyértelműen összefüggésben állt Orbán Viktor jogállamiság-ellenes politikájával.
Elmondta, hogy a leendő miniszterelnök, Magyar Péter részéről most egyértelmű elkötelezettséget látnak a jogállamiság és az európai alapértékek iránt.
A frakcióvezető és pártelnök szerint az Európai Parlamentnek el kell ismernie az új magyar kormányfő Európa-barát politikáját, és ennek megfelelően meg kell tenni az első lépéseket az eljárás lezárása érdekében.
Az uniós szerződés hetedik cikke szerinti eljárás azokkal a tagállamokkal szemben alkalmazható, amelyek megsértik az Európai Unió alapértékeit. A többi tagállam részéről ennek egyhangú megállapítására van szükség, és csak ezt követően sújthatják büntetéssel az adott országot, ami a szerződés szerint akár a szavazati jog felfüggesztése is lehet.