A Fidesz–KDNP képviselői kezdeményezték a brüsszeli büntetőeljárás törlését

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán közzétett videójában jelentette be, hogy a Fidesz–KDNP hivatalosan kezdeményezte a Magyarországgal szembeni, úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárás megszüntetését az Európai Bizottságnál.

A Fidesz–KDNP képviselői léptek, ezt követelik Brüsszeltől

A Tisza Párt választási győzelme után maga Manfred Weber is elismeri, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást kizárólag a politikai nyomásgyakorlás érdekében alkalmazták Magyarországgal szemben

– fogalmazott Deutsch.

Szerinte „soha nem is volt semmilyen valódi jogállamisági probléma” Magyarországon. A politikus szerint az évek óta fennálló hetes cikkely szerinti eljárás valódi oka az volt, hogy a „Brüsszel-párti erők oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba”

„Magyarország az első”, és hozzátette, hogy a magyar emberek melletti kiállás jegyében kezdeményezték a szerinte szégyenteljes hetes cikkely szerinti eljárás azonnali megszüntetését.