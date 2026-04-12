95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Fidesz

Ezt hozta el a magyaroknak és Magyarországnak a Fidesz 16 éve – itt az igazság!

14 perce
Olvasási idő: 5 perc
A kormány egy átfogó felsorolásban mutatta be, hogyan változott meg az ország az elmúlt években. A családok támogatásától az országépítésig kirajzolódik egy tudatos, következetes munka eredménye. Mindez bizonyítja: a Fidesz nem csak ígért, hanem országot épített.
FideszintézkedésVálasztás 2026Magyarország Kormányafejlesztés

Egy átfogó összegzésben sorolta fel a Magyarország Kormánya, milyen intézkedéseket vezetett be és milyen beruházásokat valósított meg a Fidesz az elmúlt másfél évtizedben. A cél végig ugyanaz volt: a családok megerősítése, a munka becsületének visszaállítása és egy stabil, működő ország felépítése.

Felsorolni is nehéz, hogy mennyi fejlesztés történt a Fidesz kormányzásának eddigi 16 éve alatt (Fotó: Havran Zoltán)

Családbarát fordulat: minden korosztálynak jutott

A Fidesz kormányzása alatt visszatért a 13. havi nyugdíj, elindult a 14. havi nyugdíj felépítése, és rendszeressé váltak a nyugdíjprémiumok. 

A családoknál megjelent a CSOK és a falusi CSOK, a babaváró hitel, az otthonfelújítási támogatás és az anyák adómentessége, míg a fiatalok számára az szja-mentesség 25 év alatt, a munkáshitel, valamint az ingyenes tankönyv, nyelvvizsga és KRESZ-vizsga jelentett konkrét segítséget.

Kucsera Gábor videóban üzent: Ezért szavazok a Fideszre!

Betonban és kőben: így épült az ország

Az elmúlt években olyan beruházások valósultak meg, mint a Puskás Aréna, a Duna Aréna vagy a Magyar Zene Háza, miközben ikonikus épületek újultak meg, például az Operaház, a Széll Kálmán tér vagy a Várkert Bazár. 

Emellett egyetemi campusok, kulturális központok és sportlétesítmények épültek országszerte, Debrecentől Budapestig.

Biztonság mindenek felett

A kormány a nehéz időszakokban is konkrét lépéseket tett: 

Rezsicsökkentés, árstop, kamatstop és hitelmoratórium segítette a családokat és vállalkozásokat. 

Szigorú menekültügyi szabályokkal és gazdasági intézkedésekkel védték meg a magyar családokat, beleértve a devizahitelesek megmentését és a COVID alatti bértámogatásokat is.

A Fidesz kiterjesztette az autópályahálózatot közel 2000 kilométer hosszúra (Forrás: Magyar Nemzet)

Felgyorsult Magyarország

Új autópályák és gyorsforgalmi utak épültek, mint az M4, M44 vagy az M85, miközben fejlődött a vasúthálózat is, például a Budapest-Belgrád vonallal. Új hidak – köztük a Komáromi híd és több Tisza-híd – kötötték össze az országot, miközben az országbérlet és vármegyebérlet olcsóbbá tette a közlekedést.

Így becsülik meg az orvosokat Magyarországon

Dolgozni megéri: folyamatos béremelések

A Fidesz kormányzása alatt emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum. Több ágazatban – pedagógusoknál, orvosoknál, rendvédelmi dolgozóknál – is jelentős béremelések történtek. A cél egyértelmű: megbecsült munka, biztosabb megélhetés és egy erősödő középosztály.

