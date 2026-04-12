Ezt hozta el a magyaroknak és Magyarországnak a Fidesz 16 éve – itt az igazság!

Egy átfogó összegzésben sorolta fel a Magyarország Kormánya, milyen intézkedéseket vezetett be és milyen beruházásokat valósított meg a Fidesz az elmúlt másfél évtizedben. A cél végig ugyanaz volt: a családok megerősítése, a munka becsületének visszaállítása és egy stabil, működő ország felépítése.
Családbarát fordulat: minden korosztálynak jutott
A Fidesz kormányzása alatt visszatért a 13. havi nyugdíj, elindult a 14. havi nyugdíj felépítése, és rendszeressé váltak a nyugdíjprémiumok.
A családoknál megjelent a CSOK és a falusi CSOK, a babaváró hitel, az otthonfelújítási támogatás és az anyák adómentessége, míg a fiatalok számára az szja-mentesség 25 év alatt, a munkáshitel, valamint az ingyenes tankönyv, nyelvvizsga és KRESZ-vizsga jelentett konkrét segítséget.
Betonban és kőben: így épült az ország
Az elmúlt években olyan beruházások valósultak meg, mint a Puskás Aréna, a Duna Aréna vagy a Magyar Zene Háza, miközben ikonikus épületek újultak meg, például az Operaház, a Széll Kálmán tér vagy a Várkert Bazár.
Emellett egyetemi campusok, kulturális központok és sportlétesítmények épültek országszerte, Debrecentől Budapestig.
Biztonság mindenek felett
A kormány a nehéz időszakokban is konkrét lépéseket tett:
Rezsicsökkentés, árstop, kamatstop és hitelmoratórium segítette a családokat és vállalkozásokat.
Szigorú menekültügyi szabályokkal és gazdasági intézkedésekkel védték meg a magyar családokat, beleértve a devizahitelesek megmentését és a COVID alatti bértámogatásokat is.
Felgyorsult Magyarország
Új autópályák és gyorsforgalmi utak épültek, mint az M4, M44 vagy az M85, miközben fejlődött a vasúthálózat is, például a Budapest-Belgrád vonallal. Új hidak – köztük a Komáromi híd és több Tisza-híd – kötötték össze az országot, miközben az országbérlet és vármegyebérlet olcsóbbá tette a közlekedést.
Dolgozni megéri: folyamatos béremelések
A Fidesz kormányzása alatt emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum. Több ágazatban – pedagógusoknál, orvosoknál, rendvédelmi dolgozóknál – is jelentős béremelések történtek. A cél egyértelmű: megbecsült munka, biztosabb megélhetés és egy erősödő középosztály.