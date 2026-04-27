Lázár János

Eldőlt Lázár János sorsa

A Fidesz-frakció hétfői ülésén arra is fény derült, mi lesz az eddigi közlekedési miniszter szerepe a kormányváltás után. Lázár János elárulta, a következő egy évben aktív szerepet fog vállalni a nemzeti oldal újjáépítésében és átszervezésében.
Lázár JánosFidesz-frakcióTisza-kormány

Lázár János arról beszélt, hogy jövőbeli szerepe még nem végleges, ugyanakkor a nap későbbi részében további részletek is napvilágra kerülhetnek. Arra a felvetésre, hogy zajlanak-e egyeztetések a pártvezetésen belül, röviden úgy reagált: „miért ne?”. A politikus azt is elmondta, hogy felveszi a mandátumát, beül az Országgyűlésbe, egy évig vállalja a parlamenti munkát, és aktívan részt vesz a Fidesz belső megújulásának segítésében – számolt be a Mandiner.

Ülésezett a Fidesz-frakció: Lázár János felveszi mandátumát és segíti a nemzeti oldal újraszervezését (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)
Ülésezett a Fidesz-frakció: Lázár János felveszi mandátumát és segíti a nemzeti oldal újraszervezését (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Ülésezik a Fidesz-frakció – többen is távoznak a parlamentből

A következő parlamentnek nem leszek tagja. Viszont maradok, aki voltam: egy patrióta, keresztény családapa, akire továbbra is számíthattok!”

– írta Hollik István közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra jelezte, hogy ha megkapja a pártvezetés támogatását, ismét ringbe száll a választmányi elnöki tisztségért. Kiemelte: 

a Fidesz megújulása elképzelhetetlen Orbán Viktor nélkül, és szerinte ilyen formátumú politikus legfeljebb évszázadonként születik.

Hidvéghi Balázs világossá tette, hogy a lista összeállítása és a képviselői helyek elosztása nem egyéni ambíciók mentén dől el, hanem közös, stratégiai döntések eredménye.

Hankó Balázs a kulturális támogatások kapcsán hangsúlyozta: 

az intézkedések több mint 1100 programot érintettek, a teljes kulturális szektort szolgálták, és határozottan visszautasította, hogy politikai kampánycélok vezérelték volna az elosztást.

 

 

