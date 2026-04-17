Elképesztő beismerés a német parlamentben: A Fidesz lekörözte a német kormányt

Beatrix von Storch beszédében ismertette: 2010 és 2025 között a magyar gazdaság 75 százalékos fejlődést mutatott, ami kétszerese Németország teljesítményének. A bűncselekmények száma is jelentősen csökkent, míg Németországban többszörösére nőtt; ugyanez elmondható az energiaárakról is. A politikus külön kiemelte a Fidesz migráció terén elért teljesítményeit. Egészen elképesztő módon a német politikus így szólt a Bundestag tagjaihoz: „Orbánnak most több ideje van. Talán az önök rendelkezésére tudna most állni energiaügyi, migrációs és gazdasági tanácsadóként. Orbán távozik, de történelmi küldetését teljesítette.”

A német parlamenti képviselő szerint a Fidesz lekörözte a német vezetést az elmúlt években (Forrás: inforadio.de)

A Fidesz alatt Magyarország lekörözte Németországot

2010 és 2025 között a magyar gazdasági növekedés mértéke 75%, kétszerese Németországénak.

60%-al csökkent a százezer lakosra jutó bűncselekmények száma. Itthon 2200, Németországban 6700 esetről számolt be a politikus.

Hazánkban a legolcsóbb az energia: 0,1 euró kilowattóránként, Németországban 0,3.

2025-ben Magyarországra kevesebb mint 100 fő menedékkérő érkezett, Németországba pedig 168 000 ember.

Mindezek fényében Beatrix von Storch hozzátette: