Megérkeztek a Fidesz politikusai, hamarosan kiderül, kik lesznek a frakció tagjai

Hamarosan kiderül, kik lesznek a Fidesz frakció tagjai, a politikusok hétfő délelőtt 11 óra óta üléseznek a párt parlamenti jövőjét meghatározó személyi kérdésekről, vagyis arról, kik ülnek be ténylegesen a frakcióba, és kik azok, akik bár mandátumot szereztek, végül mégis kívülről segítik a párt munkáját – írta a Blikk.

Nagy nevek távoznak a Fidesztől

Mint arról beszámoltunk, vasárnap jelentette be Orbán Viktor, hogy nem ül be a parlamentbe, mert erejét a Fidesz megújítására kívánja fordítani. A leköszönő miniszterelnök döntését követően több fideszes politikus is közölte, köztük Kósa Lajos és Bánki Erik is, hogy veszik fel a mandátumukat és visszavonulnak a politikai élettől.

A fidesz politikusai ugyanakkor bizakodóak a jövővel kapcsolatban, az ülésezésre érkezők egységesen hangoztatták, hogy Orbán Viktor nélkül elképzelhetetlen a megújulás, nincs szükség új elnökre, és nem is találnának nála alkalmasabb vezetőt. Németh Balázs kifejtette, hogy a Fidesz új frakciójának és a szűkített, 42 fős listának az elsődleges célja a jobboldali, nemzeti oldal teljes megújítása. Úgy vélekedett, hogy tragédiát jelentene az ország számára, ha az irányítás a jelenlegi vezetés kezében maradna.

Szentkirályi Alexandra közölte, hogy amennyiben megkapja a bizalmat a pártvezetéstől, újra indul a választmányi elnöki posztért. Lázár János szűkszavúan kijelentette, hogy jövőbeli feladatköre még nem dőlt el, de a nap folyamán később valószínűleg több részlet is kiderül majd. Arra a kérdésre, hogy a pártvezetés jelenleg is egyeztet-e, csupán annyit felelt: „miért ne”. Lezsák Sándor jelezte, hogy bár nem jutott be a parlamentbe, amennyiben a frakció mégis igényt tartana a mandátumára, azt saját elhatározásából a lányának engedné át. Elismerte saját felelősségét is a választási eredmények kapcsán, megjegyezve, hogy intenzívebb kampánymunkára lett volna szükség a fiatalok eléréséhez.

Pócs János nyíltan beszélt az elkövetett hibákról és a választási vereségről, hangsúlyozva,

hogy a kormánypárti szerep nehezebb helyzetbe hozta őket. Élesen bírálta a kampányra rátelepedő „kullancsokat”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor már többször bizonyította megújulási képességét.

Tuzson Bence úgy értékelte a helyzetet, hogy a választók a biztonság és a változás közül az utóbbit választották, amivel a kormányzás felelősségét gyakorlatilag a Tisza Pártra hárították. Kiemelte, hogy Orbán Viktor személye kulcsfontosságú a jobboldal számára. Hidvéghi Balázs tisztázta, hogy a lista és a képviselői helyek sorsa nem egyéni ambíciók kérdése, hanem egy közös, stratégiai politikai döntés eredménye.