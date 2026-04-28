Kiderült, mikor tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz!

Június 13-án tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, ahol a párt vezetéséről is döntés születik. A dátum kijelölése újabb fontos állomása a leendő legnagyobb ellenzéki párt belső folyamataiban.
A Fidesz Országos Választmánya június 13-ra hívta össze a tisztújító kongresszust”
– jelentette be Deutsch Tamás a testület ülését követően, hozzátéve, hogy a párt életében kiemelt jelentőségű eseményről van szó. Az ülésről távozva sem Orbán Viktor, sem Kövér László nem nyilatkozott a sajtónak.
Új fejezet a Fidesz életében
Mint ahogy arról az Origo is beszámolt, a Fidesz időközben kihirdette parlamenti frakciójának névsorát, amely merőben új, helyenként meglepő arcokat is tartalmaz. Mindez jól illeszkedik abba a folyamatba, amely Orbán Viktor egyértelmű szándékát jelzi a párt teljes megújítására.
