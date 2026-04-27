Ma alakul meg a Fidesz új frakciója, a megújulás elkezdődött

Hétfőn jelenti be a Fidesz, hogy kikkel vág neki a következő parlamenti ciklusnak – írta a Magyar Nemzet. Orbán Viktor pártja 16 év kormányzás után kerül ellenzéki szerepbe, a május 9-én megalakuló új Országgyűlésbe pedig már egy megújított frakció fog beülni, 36 év után immáron a pártelnök nélkül. Sok olyan név távozik a parlamentből, akik nélkül eddig elképzelhetetlennek tűnt a T. Ház ülése.

A választásokon a Fidesz–KDNP 52 mandátumot szerzett, amelyekből 10 egyéni választókerületi és 42 listás mandátum. Utóbbiak esetében nem kell feltétlenül a lista első 42 helyén szereplő politikusnak beülnie a parlamentbe, így azokra tudják építeni a frakciót, akik rajta vannak a listán (ez 279 jelöltet jelent, itt lehet böngészni a névsort), amit a választásra benyújtottak, innen tudja a Fidesz kiválasztani azokat, akik a legalkalmasabbak az ellenzéki szerep kihívásaira.

Orbán Viktor még a választások után néhány nappal arról beszélt, hogy jelentős átalakítás lesz, ugyanis azt a frakciót, amit megterveztek, a választási győzelemre tervezték.

Most azonban nem ez a feladat, ezért a frakciót is újra kell alkotni. Ez a munka elkezdődött

– szögezte le a leköszönő miniszterelnök, aki azonban akkor még nem árult el semmi pontosabbat.

A végleges frakció összetételéről azóta sem tudni sokat, azonban várhatóan a Fidesz–KDNP 42 listás helyéből 8-at megkap a KDNP, így a Fidesz 34 hellyel gazdálkodhat, amelyből egy hely már biztosa elkelt, ugyanis Orbán Viktor szombaton bejelentette, hogy

Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakciójának vezetője.

Emellett csak annyit tudni még, hogy kik nem fogják biztosan felvenni a mandátumukat.

Nagy nevek fognak hiányoznia a Fidesz frakciójából

Orbán Viktor szombaton nem csak Gulyás Gergely új szerepét jelentette be, hanem azt is, hogy visszaadja a mandátumát és a nemzeti oldal újjászervezésére koncentrál.

A Fidesz–KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom

– fogalmazott a leköszönő miniszterelnök. Hozzátette: rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Emellett azt is elmondta, hogy a párt elnöksége azt javasolta, hogy munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, amit vállal, amennyiben a kongresszus megtiszteli bizalmával.