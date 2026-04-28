Ülést tart kedden a Fidesz országos választmánya – eldőlhet a tisztújító kongresszus dátuma

Kedden ülést tart a Fidesz országos választmánya, amely napirendjére tűzi a tisztújító kongresszus összehívásának kérdését. A párt alapszabálya szerint erről a testület jogosult dönteni. Orbán Viktor a választásokat követően jelentette be, hogy a párt újjászervezésére készülnek, ennek részeként hívták össze az április 28-i választmányi ülést. A pártelnök korábban arról is beszélt, hogy a tisztújító kongresszust az ősz helyett júniusban tarthatják meg. A Fidesz elnöke múlt szombaton közölte, hogy visszaadja a Fidesz–KDNP listavezetőjeként szerzett mandátumát, így 36 év után nem lesz tagja az Országgyűlésnek. Ugyanakkor jelezte: az elnökség azt javasolta számára, hogy pártelnökként folytassa munkáját, és amennyiben a kongresszus támogatja, kész a feladatra.

