Sokkoló fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében – Zelenszkij neve is felmerült

Közeleg a vég? Ez az egyszerű teszt 24 órával előre jelzi a halált

Ülést tart kedden a Fidesz országos választmánya – eldőlhet a tisztújító kongresszus dátuma

Kedden ülést tart a Fidesz országos választmánya Budapesten. A testület a tisztújító kongresszus összehívásáról dönt.
Kedden ülést tart a Fidesz országos választmánya, amely napirendjére tűzi a tisztújító kongresszus összehívásának kérdését. A párt alapszabálya szerint erről a testület jogosult dönteni. Orbán Viktor a választásokat követően jelentette be, hogy a párt újjászervezésére készülnek, ennek részeként hívták össze az április 28-i választmányi ülést. A pártelnök korábban arról is beszélt, hogy a tisztújító kongresszust az ősz helyett júniusban tarthatják meg. A Fidesz elnöke múlt szombaton közölte, hogy visszaadja a Fidesz–KDNP listavezetőjeként szerzett mandátumát, így 36 év után nem lesz tagja az Országgyűlésnek. Ugyanakkor jelezte: az elnökség azt javasolta számára, hogy pártelnökként folytassa munkáját, és amennyiben a kongresszus támogatja, kész a feladatra.

36 év után nem Orbán Viktor fogja képviselni a Fideszt a Parlamentben (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)
A Fidesz és a KDNP frakciója is megalakult

A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja hétfőn tartotta alakuló ülését, ahol nyilvánosságra hozták a frakciók névsorát. 

A 44 fős Fidesz-frakció több mint fele lemondott mandátumáról, míg a nyolcfős KDNP-frakcióból hárman döntöttek így. A Fidesz frakcióvezetője Gulyás Gergely, a KDNP képviselőcsoportját pedig Rétvári Bence vezeti.

 

 

