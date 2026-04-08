Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

A magyarok többsége szerint a rezsicsökkentés jövője a választás kimenetelén múlik. A Nézőpont Intézet kutatása alapján úgy látják: csak a Fidesz képes fenntartani a jelenlegi rendszert.
A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint a válaszadók 60 százaléka gondolja úgy, hogy Fidesz-győzelem esetén fennmarad a rezsicsökkentés, miközben 56 százalék arra számít, hogy egy Tisza-kormány eltörölné azt. 

A kutatás alapján csak a Fidesz képes fenntartani az alacsony rezsiárakat (Forrás: nezopont.hu)

A felnőtt népesség többsége nem hisz Magyar Péternek”

– áll az elemzésben, amely szerint a rezsiköltségek emelkedésétől való félelem meghatározó tényezővé vált.

Stabilitás vagy külső nyomás – az elemző szerint történelmi választás előtt áll Magyarország

Még a saját szavazók sem biztosak

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a Tisza Párt nem tudta teljesen meggyőzni saját támogatóit sem. A tiszás szavazók 27 százaléka úgy véli, hogy pártjuk győzelme esetén nőnének a rezsiárak, ami komoly bizalmi kérdéseket vet fel.

Az elmúlt időszakban több, a párthoz köthető megszólalás és kiszivárgott dokumentum is a rezsicsökkentés megszüntetésének lehetőségét vetette fel. Bár Magyar Péter következetesen tagadja ezt, korábbi kijelentései – amelyekben „humbugnak” nevezte az intézkedést – tovább erősítették a bizonytalanságot.

A Nézőpont Intézet szerint mindez azt mutatja, hogy a rezsikérdés a kampány egyik kulcstémája lett, és a választók jelentős része ezt tekinti az egyik legfontosabb döntési szempontnak a 2026-os választás előtt.

