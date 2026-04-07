Folytatódik az országjárás, kiderült, hova látogat Orbán Viktor a kampány utolsó hetében

A következő napok sem a pihenésről szólak, a kampány utolsó napjaiban Orbán Viktor folytatja az országjárását és négy városba látogat még el a választások előtt. A miniszterelnök első állomása:

április 8-án Sopronban lesz, majd április 9-én Debrecenbe látogat, április 10-én pedig Székesfehérváron mond majd beszédet. A kampány utolsó állomása pedig Budapest lesz, április 11-én, szombaton a Szentháromság téren találkozhatunk a kormányfővel.

Orbán Viktor az elmúlt hetekben rámutatott: sorsdöntő az április 12-i választás, a béke, az energiaárak és a nemzeti szuverenitás veszélybe került, és egy ilyen felfordult világban csak egy erős kormány képes megvédeni az országot.

