Nagy múltú privaticáziós káderdinasztia örököse lesz a házelnök – mutatjuk a részleteket

Forsthoffer Ágnes, a Tisza alelnöke már 26 évesen szállodaigazgató volt, ami a családi hátterének tudható be, hiszen édesapja a rendszerváltozáskor rész vett a privatizációban és vállalkozóként tevékenykedett. A család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzésen. Az egykori szocialista Szili Katalin után a második női politikus ülhet a házelnöki székbe az új Országgyűlés megalakulásakor Forsthoffer Ágnes személyében, a Tisza Párt parlamenti frakciójának hétfői döntése alapján – írja a Magyar Nemzet.

Forsthoffer Ágnes lesz a következő házelnök

Forsthoffer Ágnes szülei

Forsthoffer Ferenc már a rendszerváltás előtt vezető pozícióban volt: a füredi hajógyár ügyvezetője volt, majd a felszámoló helyi megbízottjaként ő adta el a Ganz Danubius Balatonfüredi Hajógyár Rt. teljes vagyonát. Ezután a pápai Talajerő-gazdálkodási Kft. ügyvezetője lett, majd a céget 2002-ben sikeresen privatizálták a dolgozói konzorciummal. A cég mára száz százalékban a családé lett. Forsthoffer Ferenc később egy pápai hulladékgazdálkodási céget is megszerzett, ami a szocialista kormányok alatt az országban elsőként végezhette a konyhai hulladék gyűjtését, kezelését.

Forsthoffer Ágnes édesanyja sem akárhonnan jött: Forsthofferné a nyolcvanas években többek között a Hungarhotelsnél volt főkönyvelő, majd az 1990-es években a Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának tagja, végül a füredi Hotel Marina igazgatója lett.

A következő házelnök a Bokros-csomag híve

Forsthoffer Ágnes tavalyi bemutatkozó beszédében kiemelte, hogy „először áll politikai színpadon”, annak ellenére, hogy tavaly nyáron függetlenként már elindult a helyi, arácsi önkormányzati képviselő-választáson.