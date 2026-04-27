Frakcióülés után: Új energiákkal megvédjük a 16 év eredményeit 

„Talán az egyensúly a legfontosabb” – így értékelte Facebook-bejegyzésében Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője a kormánypárti parlamenti csapat új összetételét.

Fotó: MTI/Cseke Csilla

A politikus szerint a Fidesz-KDNP úgy újította meg frakcióját, hogy közben megőrizte a korábbi értékeit is: a cél egyszerre a 16 év kormányzati eredményeinek védelme és a politikai megújulás feltételeinek megteremtése.

Németh Balázs arról beszélt, hogy nem volt meglepetés a frakció névsorának átalakulása, hiszen már korábban is világos volt: az április 12-i országgyűlési választás eredménye alapján eredetileg mandátumot szerző névsorhoz képest változások jönnek. A frakciószóvivő szerint ez tudatos döntés volt, amelynek célja az volt, hogy a Fidesz-KDNP egyszerre őrizze meg politikai karakterét és nyisson új szereplők felé.

A frakciószóvivő hangsúlyozta: az új szereplők megjelenésétől azt várják, hogy frissebb dinamika jelenjen meg nemcsak a parlamenti munkában, hanem a Fidesz-KDNP teljes politikai működésében is.

Mint fogalmazott, ennek a változásnak már a következő hónapokban és években is láthatóvá kell válnia. Németh Balázs szerint a frakció átalakítása nem pusztán szervezeti kérdés, hanem politikai felkészülés is az ellenzéki szerepre. Úgy fogalmazott: a Fidesz célja továbbra is az, hogy visszaszerezze Magyarország irányítását, és megakadályozza, hogy az új kormánytöbbség olyan döntéseket hozzon, amelyek szerinte visszafordíthatatlan károkat okozhatnak az országnak.