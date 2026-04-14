Gazdasági Versenyhivatal: A hivatal csak a törvénynek van alárendelve!

Magyar Péter már a választás estéjén nekiment több állami intézménynek, a vezetőit lemondásra szólította fel. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) határozott választ adott a győztes párt elnökének, felhívva a figyelmét a vonatkozó jogszabályra.
A választás estéjén Magyar Péter elszabadult: több állami intézmény vezetőjének lemondását követelte. A Gazdasági Versenyhivatal reakciója egyértelmű, a működésére vonatkozó jogszabályra hívja fel a Tisza Párt elnökének figyelmét.

A Gazdasági Versenyhivatal elnöke felhívta Magyar Péter figyelmét a hivatal munkáját szabályozó jogszabályra (forrás: Facebook/Gazdasági Versenyhivatal)

Reagált a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke

„Tájékoztatom, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik és ellátja a jogszabályokban előírt feladatait. A Tpvt. 33. § (2) rögzíti, hogy „a Gazdasági Versenyhivatal a feladatai ellátása során

– írja Rigó Csaba Balázs elnök, idézve a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló (tpvt) jogszabály vonatkozó részét.

A versenytörvény előírásai szerint, a GVH elnökét Magyarország miniszterelnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a jelöltet pedig meghallgatja az Országgyűlés illetékes bizottsága. Az GVH elnökének kinevezése hat évre szól, ennek lejártát követően pedig újból kinevezhető.

 

