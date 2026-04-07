Támadás a Magyarországot ellátó gázvezeték ellen: mutatjuk, amit eddig tudni lehet

Vasárnap hajnalban indult nagyszabású akció a szerbiai Magyarkanizsa mellett, miután gyanús csomagot találtak a Török Áramlat gázvezeték közelében. A szerb elnökkel folytatott konzultáció után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy összehívja a rendkívüli védelmi tanácsot, amelynek ülése után a kormányfő bejelentette: sem a személyzetben, sem a gázvezetékben nem keletkezett kár.

A miniszterelnök szerint a szerbek megerősítették a vezeték védelmét. A kormányfő hozzátette: a vezeték biztonsága hazánk számára létfontosságú, ezért elrendelte a magyarországi szakasz megerősített katonai védelmét. Orbán Viktor pedig azt is jelezte, hogy a magyar fél folyamatos kapcsolatban áll a szerb hatóságokkal.

Egy esetleges támadás egyébként súlyos következményekkel járna, akár magyar családok százezrei maradhatnának gáz nélkül.

Nem sokkal később gázvezeték–szabotázs gyanújával elfogtak egy külföldi férfit Szerbiában, akiről a szerb hatóságok azt állítják, hogy katonai kiképzést kapott, és támadásra készülhetett.

Orbán Viktor személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát

Orbán Viktor hétfőn Kiskundorozsmára utazott. A miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát. A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni. Újságírói kérdésre Orbán Viktor tudatta:

nincs tudomásuk arról, hogy a gázvezeték magyar szakaszán terveztek volna robbantást.

Kiemelte, hogyha tudomásuk lett volna, azt időben megakadályozták volna. Hozzátette: Magyarország energiaellátása most biztonságban van.

Európa bajban van

Egy másik kérdésre a kormányfő kiemelte: egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok sorsdöntőek lesznek. Szerinte egy

olyan verseny alakulhat ki az energiahordozókért,

mint a koronavírus-járvány idején a vakcinákért.

– A magyar álláspont, hogy hagyjuk abba az orosz energia szankcionálását. A másik oldalon az az álláspont van, hogy erre nincsen szükség, és fenn kell tartani az orosz energia szankcionálását – húzta alá Orbán Viktor. Mint jelezte, nem lepődne meg, ha a következő napokban további fenyegetésekről érkeznének hírek.

Kitért arra is, hogy az amerikai és a magyar álláspont egybeesik, és bátorítják az oroszokat, hogy minél több energiát szállítsanak.

Közölte: ami a következő hetekben vár az egész világra, annak a kihatása évekre eldönti az európai gazdaság teljesítményét. Az európai gazdaság radikális teljesítménycsökkenést fog elszenvedni.