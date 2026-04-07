Támadás a Magyarországot ellátó gázvezeték ellen: mutatjuk, amit eddig tudni lehet

Vasárnap hajnalban indult nagyszabású akció a szerbiai Magyarkanizsa mellett, miután gyanús csomagot találtak a Török Áramlat gázvezeték közelében. A szerb elnökkel folytatott konzultáció után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy összehívja a rendkívüli védelmi tanácsot, amelynek ülése után a kormányfő bejelentette: sem a személyzetben, sem a gázvezetékben nem keletkezett kár.
A miniszterelnök szerint a szerbek megerősítették a vezeték védelmét. A kormányfő hozzátette: a vezeték biztonsága hazánk számára létfontosságú, ezért elrendelte a magyarországi szakasz megerősített katonai védelmét. Orbán Viktor pedig azt is jelezte, hogy a magyar fél folyamatos kapcsolatban áll a szerb hatóságokkal.
Egy esetleges támadás egyébként súlyos következményekkel járna, akár magyar családok százezrei maradhatnának gáz nélkül.
Nem sokkal később gázvezeték–szabotázs gyanújával elfogtak egy külföldi férfit Szerbiában, akiről a szerb hatóságok azt állítják, hogy katonai kiképzést kapott, és támadásra készülhetett.
Orbán Viktor személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát
Orbán Viktor hétfőn Kiskundorozsmára utazott. A miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát. A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni. Újságírói kérdésre Orbán Viktor tudatta:
nincs tudomásuk arról, hogy a gázvezeték magyar szakaszán terveztek volna robbantást.
Kiemelte, hogyha tudomásuk lett volna, azt időben megakadályozták volna. Hozzátette: Magyarország energiaellátása most biztonságban van.
Európa bajban van
Egy másik kérdésre a kormányfő kiemelte: egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok sorsdöntőek lesznek. Szerinte egy
olyan verseny alakulhat ki az energiahordozókért,
mint a koronavírus-járvány idején a vakcinákért.
– A magyar álláspont, hogy hagyjuk abba az orosz energia szankcionálását. A másik oldalon az az álláspont van, hogy erre nincsen szükség, és fenn kell tartani az orosz energia szankcionálását – húzta alá Orbán Viktor. Mint jelezte, nem lepődne meg, ha a következő napokban további fenyegetésekről érkeznének hírek.
Kitért arra is, hogy az amerikai és a magyar álláspont egybeesik, és bátorítják az oroszokat, hogy minél több energiát szállítsanak.
Közölte: ami a következő hetekben vár az egész világra, annak a kihatása évekre eldönti az európai gazdaság teljesítményét. Az európai gazdaság radikális teljesítménycsökkenést fog elszenvedni.
Az ukránok arrogánsan reagáltak a gázvezetéket érintő hírekre
„Ha az ukránok fel akarják robbantani a Török Áramlatot, akkor meg is teszik” – ezzel a kijelentéssel reagált egy ukrán műsorvezető a vezetéket érintő támadásra, írja az Ellenpont.
A portál kitér rá, korábban is felmerült, hogy az ukrán fél célpontként tekinthet a hasonló infrastruktúrákra.
Mint írják, azért érdemes komolyan venni az ukrán műsorvezető fenyegető szavait, mivel 2022 szeptemberében az ukránok megsemmisítették az Északi Áramlatot. Az ügy felgöngyölítése során kiderült, eredetileg dupla támadást terveztek, a másik célpont már akkor is a Török Áramlat lett volna. Zaluzsnij, akkori katonai vezető javaslata az volt, hogy a Fekete-tengert is vegyék célba.
Terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében?
A merényletkísérlet kapcsán ukrán érintettség merült fel. Amennyiben a nyomozás azt állapítja meg, hogy nem Szerbia volt az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor egyértelművé válik, hogy a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő – nyilatkozta korábban Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
A Magyarországra érkező gázszállítás ezen az útvonalon akár teljesen leállhatott volna, ami komoly ellátásbiztonsági és gazdasági következményekkel járt volna, különösen a téli felkészülés és a gáztárolók feltöltése szempontjából. A Török Áramlat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kulcsszerepet játszik Magyarország energiaellátásában: ezen az útvonalon érkezik a hazai földgázellátás jelentős része, évente mintegy nyolcmilliárd köbméter, és a régió ellátásában is meghatározó szerepet tölt be.
Nem az első eset
A mostani eset nem előzmények nélküli. Az ukránok már az Északi Áramlat felrobbantásakor is terveztek merényletet a Török Áramlat ellen. Kiderült, az ukrán hadsereg akkori főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij azt akarta, hogy az ukránok kettős merényletet hajtsanak végre.
Ukrajna 2025-ben több alkalommal is dróntámadást kísérelt meg a Török Áramlathoz kapcsolódó létesítmények ellen a Krasznodari területen. Január 13-án kilenc drón próbált támadást végrehajtani egy kompresszorállomás ellen, ezek többségét megsemmisítették, egy roncs kisebb károkat okozott, de a működés nem állt le. Március 1-jén és március 11-én a Russzkaja kompresszorállomást érte támadási kísérlet, de az orosz légvédelem ezeket is elhárította, így a gázszállítás zavartalan maradt.
Áprilisban a Korenovszkaja kompresszorállomás ellen indítottak nyolc drónnal támadást, amelyet szintén kivédtek.
Ugyanezen az éjszakán egy másik, Tyemrjuknál található gázelosztó állomást is célba vettek, de a drónokat még az objektum közelébe jutás előtt megsemmisítették. Egy másik közlés szerint ugyanebben az időszakban a Kék Áramlathoz tartozó egyik kompresszorállomást is támadás érte, de ott sem történt fennakadás az ellátásban.