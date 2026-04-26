Kiderült: Geszti Péter ezt kapja a leendő Tisza-kormánytól?

Geszti Péter pályája a kezdetektől a baloldali elithez kötődik. Családi háttere is ezt tükrözi: édesanyja külkereskedelmi területen dolgozott, édesapja pedig a katonai hírszerzéshez köthető vállalatnál töltött be pozíciót. Karrierje gyerekszínészként indult, majd a pártállami televízió műsorvezetőjeként folytatódott. A rendszerváltás után a reklám- és marketingvilágban épített ki komoly pozíciókat, különösen a baloldali kormányok idején. A Postabank milliárdos reklámköltéseiből is jelentős megbízásokat kaptak az érdekeltségei, miközben a bank később súlyos botrányokba keveredett. Most pedig ő is Magyar Pétertől kap állást és pénzt, ahogy valószínűleg a régi baloldali propagandavilág számtalan alakja is – írta az Ellenpont.

Geszti Pétert is megkörnyékezte a Tisza Párt (Fotó: Polyák Attila/Origo)

Geszti Péter politikai szerepvállalásai

Az előadó aktív szerepet vállalt a baloldali kampányokban. 2002-ben az SZDSZ kampányának meghatározó alakja volt, nevéhez köthetők provokatív plakátok és politikai üzenetek. 2006-ban az MSZP kampányában dolgozott, Gyurcsány Ferenc újraválasztási kommunikációjában is részt vett. A baloldali kormányok idején cégei sorra kapták az állami és önkormányzati megbízásokat.

Céges ügyek és kérdőjelek

Pályafutását botrányok is kísérték. Egyes cégei jelentős adótartozást halmoztak fel, más vállalkozásoknál offshore hátteret is emlegettek.

Az Akció Kft. például az APEH feketelistájára került, miközben más cégei komoly bevételeket termeltek. A Grund Productions Kft. az elmúlt években több százmillió forintos osztalékot fizetett ki.

Új szerep a Tisza-kormányban?

A mostani fejlemények arra utalnak, hogy a baloldal régi szereplői ismét pozícióba kerülhetnek. Geszti Péter esete jól mutatja, hogy a Tisza-kormány körül már most megjelentek azok a figurák, akik korábban az MSZP–SZDSZ időszak kommunikációs hátországát adták.