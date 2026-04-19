És hány meg hány tiszás hazugságra derül majd ugyanígy fény?

Leleplező fordulat történt a Tisza Párt által kiemelten kezelt, egyik legnagyobb kormányellenes támadásban. A Greenpeace jelentése szerint nem találtak jelentős szennyeződést a gödi akkumulátorgyár környezetében, így megdőlt a korábbi vádak alapja. Dömötör Csaba aggodalmát fejezte ki az ügyben; ha erre is csak közvetlenül a választások után vetült fény, hány ehhez hasonló eset lehet még?
A gödi Samsung-akkumulátorgyár körüli botrány a Tisza Párt kampányának egyik központi eleme volt, azonban most komoly fordulat történt: a Greenpeace jelentése lényegében cáfolta a korábbi vádakat. A kampányban hónapokon át kiemelt szerepe volt a témának, miszerint súlyos szennyezés és mérgezés zajlik a gyár körül, sokaknak döntő jelentőséggel bírhatott a választási döntésükben is. A Greenpeace azonban csak a választás után négy nappal hozta nyilvánosságra jelentését, amelyben nem találtak a korábbi állításokat alátámasztó szennyeződést a gödi akkumulátorgyárban– számolt be a Magyar Nemzet.

Közvetlenül a választások után bizonyultak hamisnak a gödi akkumulátorgyárral kapcsolatos vádak (Fotó: Bődey János)

Hamisnak bizonyultak a gödi akkumulátorgyárral szembeni vádak

A történet így teljesen új megvilágításba került: a kampányban hangoztatott súlyos vádak nem nyertek bizonyítást, miközben politikai eszközként végig napirenden tartották az ügyet.

Dömötör Csaba élesen reagált a fejleményekre; arra is utalt, hogy a kampány során az ellenzéki médiában még olyan hangulatkeltő állítások is megjelentek, mint hogy „nem nátháról van szó, hanem rákról”. A most nyilvánosságra hozott jelentés viszont ennek ellentmond, így a korábbi állítások megalapozottsága erősen megkérdőjeleződött. 

Dömötör Csaba szerint felmerül a kérdés: hány hasonló, politikai célból felfújt ügy lehetett még a kampányban.

 

