Gulyás Gergely rendesen odaszúrt a kisstílű Magyar Péternek

„Az emberi karakter nemcsak abban mutatkozik meg, hogy ki hogy viseli a vereséget, hanem abban is, hogy ki hogyan viselkedik győztesként” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely.

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közölte, hogy a sárvári körzetben győztes fideszes Ágh Pétert nem tekinti országgyűlési képviselőnek, mert szerinte a Vas megyei 2-es választókerületben egy orosz típusú megtévesztéssel átszőtt szavazás zajlott. Indult ugyanis mégegy jelölt , aki elvitte a szavazatok csaknem 1 százalékát, és ezzel szoros versenyben Ágh Péter javára billentette a kerületet. Magyar Péter ezért megismételné Vas 2-ben a szavazást.

Gulyás: a győzelem nem végleges

A leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter azt írta, hogy miközben a Tisza kétharmados győzelmet aratott,

„a leendő miniszterelnök két napja azzal tölti idejét a nyilvánosság előtt, hogy Ágh Pétert szidalmazza”.

A miniszter felvetette azt is, hogy a kifogások között szerepel egy azonos nevű független jelölt indulása, ám szerinte ez nem lehet alapja a támadásoknak, hiszen sok azonos nevű ember él az országban. Hozzátette: a választás napján a kormányoldal több száz bejelentést tett feltételezett szabálytalanságok miatt, mégsem hivatkoztak ezekre a vereség után.

Úgy véli, a politikai kultúra szempontjából fontos, hogy a győzelem ne vezessen indokolatlan támadásokhoz. A miniszter zárásként arra emlékeztetett: a győzelem sohasem végleges, a vereség sohasem végzetes.”