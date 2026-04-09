Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Gulyás Gergely

„Elfogadhatatlan” – így reagált Gulyás Gergely a brüsszeli felszólításra

Az Európai Bizottság döntése nyomán jelentős többletkiadás nehezedne a magyar családokra – erről írt közösségi oldalán a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint a kormány nem fogja hagyni, hogy a brüsszeli szankciók árát a lakosság fizesse meg.
Gulyás GergelyVálasztás 2026védett árlevélEurópai Bizottság

Éles hangvételű bejegyzésben reagált Gulyás Gergely az Európai Bizottság felszólítására, melyben felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely kemény hangvételű levelet fogalmazott eg az Európai Bizottságnak (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Ez minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta”

– jelentette ki arra reagálva, hogy az Európai Bizottság a védett üzemanyagárak megszüntetését, valamint a rezsicsökkentett gáz- és villamosenergia-árak kivezetését sürgette.

Brüsszel eltörölné a védett üzemanyagárat, de a kormány ellenáll – kövesse a Kormányinfót élőben!

Rezsicsökkentés és üzemanyagárak a vita középpontjában

A miniszter által közzétett levél részletesen ismerteti a lehetséges következményeket. 

Eszerint a védett üzemanyagárak megszüntetése havi 48 ezer forintos többletet jelentene egy átlagos autósnak, míg a rezsicsökkentett gázár kivezetése további 31 ezer forinttal növelné a családi kiadásokat. A villamosenergia-árak piacosítása pedig újabb 16 ezer forintos terhet jelentene, így áll össze a havi 95 ezer forintos többlet.

Szerinte mindez egy súlyosbodó európai energiaválság közepette történne, amelyet a háborús helyzet és az energiaárak emelkedése tovább erősít. A kormány álláspontja szerint Brüsszel döntései nem a megoldást szolgálják, hanem tovább növelik a terheket. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a magyar kormány nem támogat olyan intézkedéseket, amelyek közvetlenül a családok pénztárcáját terhelik. Mint írta: 

Nem fogjuk megengedni, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel elhibázott szankciós politikájának árát”.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról