„Elfogadhatatlan” – így reagált Gulyás Gergely a brüsszeli felszólításra

Éles hangvételű bejegyzésben reagált Gulyás Gergely az Európai Bizottság felszólítására, melyben felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését.
Ez minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta”
– jelentette ki arra reagálva, hogy az Európai Bizottság a védett üzemanyagárak megszüntetését, valamint a rezsicsökkentett gáz- és villamosenergia-árak kivezetését sürgette.
Rezsicsökkentés és üzemanyagárak a vita középpontjában
A miniszter által közzétett levél részletesen ismerteti a lehetséges következményeket.
Eszerint a védett üzemanyagárak megszüntetése havi 48 ezer forintos többletet jelentene egy átlagos autósnak, míg a rezsicsökkentett gázár kivezetése további 31 ezer forinttal növelné a családi kiadásokat. A villamosenergia-árak piacosítása pedig újabb 16 ezer forintos terhet jelentene, így áll össze a havi 95 ezer forintos többlet.
Szerinte mindez egy súlyosbodó európai energiaválság közepette történne, amelyet a háborús helyzet és az energiaárak emelkedése tovább erősít. A kormány álláspontja szerint Brüsszel döntései nem a megoldást szolgálják, hanem tovább növelik a terheket. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a magyar kormány nem támogat olyan intézkedéseket, amelyek közvetlenül a családok pénztárcáját terhelik. Mint írta:
Nem fogjuk megengedni, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel elhibázott szankciós politikájának árát”.