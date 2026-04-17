Gulyás Gergely: Olyan Fidesz-frakció kell, amely a párt megújulását képes szimbolizálni

„Olyan Fidesz-frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni” – közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután pénteken a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélésen az Országházban.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetője, leendő miniszterelnök (b2) és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz delegációjának vezetője (j2) az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban 2026. április 17-én. Balról Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója

Gulyás Gergely arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor bejelentette, újraszabják a Fidesz-frakciót, és nem feltétlenül azok fognak bent ülni a parlamentben, akiknek a lista alapján eredetileg joguk lenne, úgy reagált: miután nem erre a választási eredményre készültek, ezért az a praktikus, ha olyan frakció van, amely a párt megújulását is egyértelműen mutatja.

„Nyilvánvaló, hogy egy olyan frakció kell, amely mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mind pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező embereket magában foglal”

– mondta.

Gulyás: Orbán Viktor nélkül nem lehetséges a Fidesz egyben maradása

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktorral lehetséges-e a Fidesz megújulása, azt válaszolta: Orbán Viktor nélkül szerinte nem lehetséges a Fidesz egyben maradása. Türelmet kért azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy lenne-e frakcióvezető, és jelezte, minden opciót megfontol.

„Sokféle beszélgetés van, sokféle felkérés érkezik az emberhez, meg kell fontolni ezekre a választ mindenkinek”

– mondta.

A parlament alakuló ülését előkészítő megbeszélés hangnemét és tartalmát Gulyás Gergely korrektnek nevezte, közölve: az új kétharmados többség ugyanazokat a feltételeket biztosítani fogja az egyharmadot nem kitevő ellenzéknek, mint amiket a korábbi kormányoldal biztosított az egyharmadnak. Elmondta azt is, hogy a Fidesz és a KDNP két frakciót alkot majd továbbra is.