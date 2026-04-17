Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Olvasta?

Gulyás Gergely: Olyan Fidesz-frakció kell, amely a párt megújulását képes szimbolizálni

2 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Olyan Fidesz-frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni” – mondta Gulyás Gergely. A leköszönő miniszter jelezte: a választási eredmények után átalakíthatják a Fidesz parlamenti csapatát. A kormányoldal célja egy olyan frakció kialakítása, amely egyszerre tükrözi a megújulást és biztosít szakpolitikai tapasztalatot az új ciklusban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás GergelyFideszTisza Párt

„Olyan Fidesz-frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni” – közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután pénteken a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélésen az Országházban.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetője, leendő miniszterelnök (b2) és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz delegációjának vezetője (j2) az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban 2026. április 17-én. Balról Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója
Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Gulyás Gergely arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor bejelentette, újraszabják a Fidesz-frakciót, és nem feltétlenül azok fognak bent ülni a parlamentben, akiknek a lista alapján eredetileg joguk lenne, úgy reagált: miután nem erre a választási eredményre készültek, ezért az a praktikus, ha olyan frakció van, amely a párt megújulását is egyértelműen mutatja.

„Nyilvánvaló, hogy egy olyan frakció kell, amely mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mind pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező embereket magában foglal” 

– mondta.

 

Gulyás: Orbán Viktor nélkül nem lehetséges a Fidesz egyben maradása

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktorral lehetséges-e a Fidesz megújulása, azt válaszolta: Orbán Viktor nélkül szerinte nem lehetséges a Fidesz egyben maradása. Türelmet kért azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy lenne-e frakcióvezető, és jelezte, minden opciót megfontol. 

„Sokféle beszélgetés van, sokféle felkérés érkezik az emberhez, meg kell fontolni ezekre a választ mindenkinek” 

– mondta.

A parlament alakuló ülését előkészítő megbeszélés hangnemét és tartalmát Gulyás Gergely korrektnek nevezte, közölve: az új kétharmados többség ugyanazokat a feltételeket biztosítani fogja az egyharmadot nem kitevő ellenzéknek, mint amiket a korábbi kormányoldal biztosított az egyharmadnak. Elmondta azt is, hogy a Fidesz és a KDNP két frakciót alkot majd továbbra is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!