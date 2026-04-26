Gulyás Gergely fejet hajtott a magyar református egyház legmeghatározóbb alakja előtt

A magyar református közösség egyik meghatározó alakja előtt tisztelgett Gulyás Gergely. A miniszter kiemelte, hogy a püspök egész életét Isten, a magyar nemzet, az egyház és a család szolgálatának szentelte. Hangsúlyozta: Hegedűs Loránt munkásságát mély, a nemzet iránti felelősség és szeretet hatotta át, amely minden megszólalásában és döntésében megjelent.
Gulyás Gergely: Hegedűs Loránt öröksége ma is él
A politikus emlékeztetett, hogy
a rendszerváltoztatás utáni időszakban a református egyház megerősödésének alapjait is Hegedűs Loránt tette le. Új templomok építése, oktatási intézmények létrehozása és az egyház közéleti szerepvállalásának újjáélesztése mind az ő szolgálatához köthető.
Gulyás Gergely szerint a püspök örökségének megőrzése nemcsak emlékezés, hanem kötelesség is a református közösség számára.
A szoboravatás egyszerre szólt a tiszteletről és a folytonosságról: arról, hogy egy olyan életmű előtt hajt fejet a közösség, amely ma is irányt mutat.