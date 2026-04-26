Rendkívüli

Nem fogja elhinni ki a Trump elleni merényletkísérlet elkövetője – mutatjuk!

Fontos!

Jelentős változások jönnek a nyugdíjban az év közepétől – erről jobb, ha tud!

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely fejet hajtott a magyar református egyház legmeghatározóbb alakja előtt

Budapesten felavatták Hegedűs Loránt szobrát. Gulyás Gergely szerint a református püspök életműve alapvetően formálta a rendszerváltás utáni magyar egyházi és nemzeti életet.
A magyar református közösség egyik meghatározó alakja előtt tisztelgett Gulyás Gergely. A miniszter kiemelte, hogy a püspök egész életét Isten, a magyar nemzet, az egyház és a család szolgálatának szentelte. Hangsúlyozta: Hegedűs Loránt munkásságát mély, a nemzet iránti felelősség és szeretet hatotta át, amely minden megszólalásában és döntésében megjelent.

Hegedűs Lóránt szobrának avatása (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely)
Gulyás Gergely: Hegedűs Loránt öröksége ma is él

A politikus emlékeztetett, hogy 

a rendszerváltoztatás utáni időszakban a református egyház megerősödésének alapjait is Hegedűs Loránt tette le. Új templomok építése, oktatási intézmények létrehozása és az egyház közéleti szerepvállalásának újjáélesztése mind az ő szolgálatához köthető.

 Gulyás Gergely szerint a püspök örökségének megőrzése nemcsak emlékezés, hanem kötelesség is a református közösség számára.

A szoboravatás egyszerre szólt a tiszteletről és a folytonosságról: arról, hogy egy olyan életmű előtt hajt fejet a közösség, amely ma is irányt mutat.

 

