Gulyás Gergely fejet hajtott a magyar református egyház legmeghatározóbb alakja előtt

A magyar református közösség egyik meghatározó alakja előtt tisztelgett Gulyás Gergely. A miniszter kiemelte, hogy a püspök egész életét Isten, a magyar nemzet, az egyház és a család szolgálatának szentelte. Hangsúlyozta: Hegedűs Loránt munkásságát mély, a nemzet iránti felelősség és szeretet hatotta át, amely minden megszólalásában és döntésében megjelent.

Hegedűs Lóránt szobrának avatása (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

Gulyás Gergely: Hegedűs Loránt öröksége ma is él

A politikus emlékeztetett, hogy

a rendszerváltoztatás utáni időszakban a református egyház megerősödésének alapjait is Hegedűs Loránt tette le. Új templomok építése, oktatási intézmények létrehozása és az egyház közéleti szerepvállalásának újjáélesztése mind az ő szolgálatához köthető.

Gulyás Gergely szerint a püspök örökségének megőrzése nemcsak emlékezés, hanem kötelesség is a református közösség számára.