Gulyás Gergely: A mi feladatunk, hogy feltárjuk az okokat

„A választók nagy többsége arra szavazott, hogy ne mi kormányozzunk. Ennek sok oka van. A mi feladatunk, hogy ezeket feltárjuk. Ez egy tisztújítási folyamat is”
- fogalmazott Gulyás Gergely a HírTV Monitor műsorában.
Gulyás Gergely a Monitorban: világos a választói döntés, a Fidesz az ellenzékben is megvédi a nemzeti kormányzás eredményeit
A beszélgetés elején Gulyás Gergely úgy fogalmazott: „a választók döntése és akarata világos”, és bár a kormánypártok más irányt kínáltak, „a választók nagy többsége arra szavazott, hogy nem mi kormányozzuk tovább 16 év után az országot.”
Hozzátette, hogy egy ilyen hosszú kormányzás után természetes, hogy sok tényező vezethet vereséghez, ezért most az a feladat, hogy ezeket feltárják. Ennek részeként tisztújítási folyamat indul: „egy tisztújítási folyamat is elindul most az országos választmány összehívásával”, miközben a politikai közösségnek választ kell találnia a kialakult helyzetre.
A felelősség kérdésében a miniszter egyértelműen fogalmazott: „a párton belüli felelős keresésnek semmiképpen nem vagyok híve”, mivel szerinte mindenki megtette a maga részét a kampány során. Ugyanakkor elismerte, hogy az okok feltárása elkerülhetetlen, de ezek nem feltétlenül személyekhez köthetők.
Az interjúban szóba került a választást megnyerő Tisza Párt és annak vezetője, Magyar Péter is. Gulyás szerint egyelőre komoly bizonytalanság övezi az új kormány működését: „nem látjuk, hogy kikből fog állni a Tisza-kormány… nem látjuk azt, hogy milyen programja lesz.” Ugyanakkor kritikusan szólt a győzelem utáni megszólalásokról is, amelyek szerinte inkább fenyegető jellegűek: „a köztársasági elnöktől az Állami Számvevőszék elnökéig mindenkit fenyegetnek.”
A miniszter a lehetséges politikai következmények kapcsán úgy fogalmazott: „miután nincs miért bosszút állni, ezért én nem bosszúra számítok”, ugyanakkor nem zárta ki, hogy az új hatalom „koncepciós eljárásokban gondolkodik”, amit súlyos visszalépésnek tartana a rendszerváltás utáni demokratikus fejlődéshez képest.
Gulyás Gergely részletesen értékelte az elmúlt 16 év kormányzását is, amelyet összességében sikeres időszaknak nevezett: „ennek az országnak nagyon jó 16 éve volt”, kiemelve a gazdasági növekedést, a foglalkoztatás bővülését és az életszínvonal emelkedését. Szerinte ezek az eredmények olyan alapot jelentenek, amelyre az új kormány is építhet.
A külpolitikai és gazdasági kérdések közül kiemelt szerepet kapott az energiapolitika. Gulyás hangsúlyozta: „az orosz kőolaj és földgáz beszerzés a józanul gondolkodó magyar választópolgárok döntő többségének fontos”, mert ez garantálja az ország energiaellátását. Hozzátette, hogy ez nem ideológiai kérdés, hanem gyakorlati szükségszerűség.
Az Európai Unió és Ukrajna kérdésében is kritikus hangot ütött meg. Azt mondta, a Tisza Párt korábban támogatta Ukrajna uniós tagságát, de most már eltérő nyilatkozatok hangzanak el. Szerinte az úgynevezett „érdemalapú csatlakozás” a valóságban azt jelenti, hogy „a következő 10–15 évben nem lehet napirenden” Ukrajna EU-tagsága.
A jövőre vonatkozóan a miniszter kijelentette: a Fidesz–KDNP ellenzékben is aktív, szakmai munkára készül. „Meg kell mutatni, hogy egy parlamenti ellenzék lehet normális is” – fogalmazott. Ennek lényege szerinte az lesz, hogy minden törvényjavaslatot tartalma alapján bíráljanak el: „ami rossz, azt el kell utasítani, ami jó, azt támogatni kell.”
Kiemelte, hogy a párt legfontosabb feladata az elmúlt évek eredményeinek megőrzése lesz. Ezek között említette az egymillió új munkahelyet, a családtámogatási rendszert, az egykulcsos adót, valamint a kis- és középvállalkozások támogatását. Hangsúlyozta: „a nemzeti kormányzás vívmányai mellett ki kell állni.”
A gazdasági intézkedések kapcsán külön szólt a rezsicsökkentésről és az árkorlátozó intézkedésekről is. Szerinte ezek ma is kézzelfogható segítséget jelentenek: „a rezsicsökkentés és az árrésstop ma valós segítség a magyar családoknak.” Hozzátette, hogy a következő kormány felelőssége lesz ezek fenntartása vagy átalakítása, de a társadalmi elvárás egyértelmű.
Az interjú végén Gulyás Gergely hangsúlyozta: a választási eredményt tiszteletben kell tartani, ugyanakkor elutasítanak minden olyan politikai gyakorlatot, amely fenyegetésre vagy politikai leszámolásra épül. Mint mondta: „nem szabad eltűrni, hogy tiszteletben álló személyiségeket és intézményeket fenyegetések érjenek”, mert erre a választók nem adtak felhatalmazást.