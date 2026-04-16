Gulyás Gergely: A mi feladatunk, hogy feltárjuk az okokat

„A választók nagy többsége arra szavazott, hogy ne mi kormányozzunk. Ennek sok oka van. A mi feladatunk, hogy ezeket feltárjuk. Ez egy tisztújítási folyamat is”

- fogalmazott Gulyás Gergely a HírTV Monitor műsorában.

Gulyás Gergely a Monitorban: világos a választói döntés, a Fidesz az ellenzékben is megvédi a nemzeti kormányzás eredményeit

A beszélgetés elején Gulyás Gergely úgy fogalmazott: „a választók döntése és akarata világos”, és bár a kormánypártok más irányt kínáltak, „a választók nagy többsége arra szavazott, hogy nem mi kormányozzuk tovább 16 év után az országot.”

Hozzátette, hogy egy ilyen hosszú kormányzás után természetes, hogy sok tényező vezethet vereséghez, ezért most az a feladat, hogy ezeket feltárják. Ennek részeként tisztújítási folyamat indul: „egy tisztújítási folyamat is elindul most az országos választmány összehívásával”, miközben a politikai közösségnek választ kell találnia a kialakult helyzetre.

A felelősség kérdésében a miniszter egyértelműen fogalmazott: „a párton belüli felelős keresésnek semmiképpen nem vagyok híve”, mivel szerinte mindenki megtette a maga részét a kampány során. Ugyanakkor elismerte, hogy az okok feltárása elkerülhetetlen, de ezek nem feltétlenül személyekhez köthetők.

Az interjúban szóba került a választást megnyerő Tisza Párt és annak vezetője, Magyar Péter is. Gulyás szerint egyelőre komoly bizonytalanság övezi az új kormány működését: „nem látjuk, hogy kikből fog állni a Tisza-kormány… nem látjuk azt, hogy milyen programja lesz.” Ugyanakkor kritikusan szólt a győzelem utáni megszólalásokról is, amelyek szerinte inkább fenyegető jellegűek: „a köztársasági elnöktől az Állami Számvevőszék elnökéig mindenkit fenyegetnek.”

A miniszter a lehetséges politikai következmények kapcsán úgy fogalmazott: „miután nincs miért bosszút állni, ezért én nem bosszúra számítok”, ugyanakkor nem zárta ki, hogy az új hatalom „koncepciós eljárásokban gondolkodik”, amit súlyos visszalépésnek tartana a rendszerváltás utáni demokratikus fejlődéshez képest.