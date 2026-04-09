Gulyás Gergely: A kormány mindent megtesz a védett üzemanyagár és a rezsicsökkenés megvédése érdekében

A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság követelésével szemben a jövőben is megvédje a magyar családokat attól a többletkiadástól, amelyet a védett üzemanyagár és a rezsicsökkentés megszüntetése okozna – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, 2026. április 9-én

Gulyás Gergely azt mondta: Az Európai Bizottság a védett üzemanyagár eltörlésére, felszámolására szólította fel a magyar kormányt, amit elutasítottak, ahogyan a gáz- és villamosenergia árának piacosítására vonatkozó bizottsági követelést is.

Hozzátette: A magyar családoknak az Európai Bizottság követelésének végrehajtása, a benzin és gázolaj védett árának megszüntetése a mai árszint mellett mintegy 48 600 forintos többletkiadást jelentene havonta, a villamosenergia-árak piacosítása egy átlagfogyasztó család számára 16 ezer forint többlettel járna, a kedvezményes gázár kivezetése pedig 31 ezer forinttal növelné meg egy átlagos háztartás számláját.

Ezért a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság követelésével szemben a jövőben is meg tudja védeni a magyar családokat attól a többletkiadástól, ami a jelenlegi árszínvonal mellett havonta 95 ezer forint többletet jelentene gáz-, áram- és üzemanyagárak tekintetében

– mondta a miniszter.